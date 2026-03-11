La inflación aumenta 2.4% en febrero antes de la volatilidad del combustible

El más reciente informe de la inflación en Estados Unidos mostró que los precios crecieron de manera moderada en un 2.4% en febrero, en comparación con el año anterior. Y aunque eso es una buena noticia inicio, la publicación no contempla los cambios recientes en los combustibles de este mes, por lo que este registro podría dar un brinco superior en marzo.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) señaló que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de febrero fue de 2.4%, la misma tasa que en enero. La variación mensual reflejó un aumentó del 0.3%.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de alimentos y energía, se ubicó en 2.5% anual, de acuerdo con el reporte del BLS. El aumento mensual fue del 0.2%.

El informe de la BLS se alineó a las expectativas de los economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal para este mes, anticipando que la inflación anual podría mantenerse cerca de los niveles registrados en enero.

Si bien el informe mostró que la inflación se mantuvo prácticamente estable, los precios de la vivienda y los servicios aumentaron modestamente, mientras que varias categorías de bienes, incluidos los vehículos usados ​​y los seguros de automóviles, experimentaron descensos.

El índice de vivienda subió un 0.2% en febrero y fue el factor más importante en el aumento mensual de todos los artículos. Por su parte, el índice de alimentos aumentó un 0.4% durante el mes, al igual que el índice de alimentos en el hogar, mientras que el índice de alimentos fuera del hogar aumentó

0.3%.

Uno de los datos más importantes y de que se espera aumente en marzo, es el índice de energía. Hay que tomar en cuenta que los datos de febrero son moderados, que muestran un crecimiento estacional del 0.6% en la energía, se alinearon a las expectativas de los especialistas. Sin embargo, surgen antes de los conflictos geopolíticos registrados a inicios de marzo, por lo que se espera que eso cambie las cosas en el siguiente reporte.

En circunstancias normales, inversores y consumidores se tranquilizarían por la reducción en el alza de precios, sin embargo, en el contexto actual, esta tasa debe interpretarse con mesura. El informe cubrió el periodo anterior al estallido de la guerra con Irán, lo que está aumentando los precios del gas y alimentando los temores de facturas más elevadas de servicios públicos.

“Dado el aumento en los precios de la energía, el informe del CPI de febrero de Estados Unidos del miércoles pierde algo de relevancia”, escribió Sal Guatieri, economista senior de BMO Capital Markets, antes de que se publicara el informe de la BLS.

En las primeras semanas de marzo, los precios de combustibles como la gasolina y el diésel registraron aumentos vinculados al conflicto en Irán, lo que podría influir en los datos de inflación de los próximos meses.

El informe de la BLS es una excelente mirada al contexto de la inflación antes de la guerra y es monitoreado por diversos órganos, entre ellos, la Reserva Federal (Fed). El banco central mantuvo estable su tasa en su reunión más reciente en enero y se espera que vuelva a hacerlo a finales de este mes.

