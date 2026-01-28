Reserva Federal anunció que mantiene las tasas de interés estables

En la reunión de este miércoles 28 de enero del 2026, la Reserva Federal (Fed) encabezada por su presidente Jerome Powell junto al grupo de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) anunció que mantiene las tasas de interés en los 3,5 % al 3,75 %.

La decisión de la FED llega luego de un mes de conocerse los datos de inflación que, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) se ubicó para el cierre del año pasado en los 2.7% interanual tras retrasos debido al prolongado cierre de Gobierno de 43 días.

Además de presiones y diferencias entre la Reserva Federal y la administración de Donald Trump. Para inicios de este año, se conoció que Powell enfrenta una investigación federal por parte del Departamento de Justicia, por presuntos sobrecostos en un proyecto de renovación.

Jerome ha negado los cargos y señala que estas son medidas impulsadas por el Ejecutivo para disminuir las tasas de interés, mientras que Trump aseguró que las acusaciones nada tienen que ver con sus solicitudes.

Anteriores aumentos, pausas y recortes de las tasas de interés

Con esta nueva decisión de la Reserva Federal así quedan las tasas de interés desde marzo del 2022 hasta enero 2026:

16 de marzo del 2022, el primer aumento fue de 0.25%

4 de mayo, de 0.5% quedando la tasa de interés en 0.75%.

15 de junio se elevó a 0.75% ubicándose en 1.50%.

27 de julio se anunció un alza de 0.75% llegando al rango de los 2.25%,

21 de septiembre la tasa de interés llegó al 3% luego de que la Fed anunciara una subida del 0.75%.

2 de noviembre se elevó a 0.75% quedando los tipos de interés en 3.75%.

14 de diciembre, la Reserva Federal anunció una última subida del año 2022 de 0.5% quedando en 4.25%.

1 de febrero del 2023 las tasas vuelven a subir un 0.25% ubicándose en el rango de los 4.75%

22 de marzo un incremento del 0.25% ubicándose de esta manera en el rango de los 4.75% al 5%.

3 de mayo hubo un aumento del 0.25% ubicando los tipos de interés en 5.25%

26 de julio la tasa de interés subió 0.25% ubicándose en 5.50%, su máximo en 22 años.

Las cuatro pausas: agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2023.

31 de enero del, quinta pausa de los tipos de interés.

20 de marzo del, sexta pausa de las tasas de interés.

1 de mayo del, séptima pausa de los tipos de interés.

12 de junio, octava pausa de los tipos de interés.

31 de julio, novena pausa de los tipos de interés.

18 de septiembre, recorte de 0.5%.

7 de noviembre, recorte del 0.25%.

18 de diciembre, recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de enero de 2025, mantiene sin cambios las tasas de interés entre 4,25% y 4,50%.

19 de marzo de 2025 pausa de los tipos de interés.

10 de mayo de 2025 pausa a las tasas de interés.

18 de junio de 2025 se mantiene sin cambios.

30 de julio de 2025 se mantiene sin cambios las tasas de interés.

17 de septiembre de 2025 recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de octubre de 2025 segundo recorte de 0.25% quedó en 3.75% al 4%.

10 de diciembre de 2025 tercer recorte de 0.25%.

28 de enero de 2026 se mantiene sin cambios.

