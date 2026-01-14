Los líderes de los bancos centrales respaldan a Powell en medio de investigación federal

Este martes, líderes de bancos centrales del mundo se pronunciaron a favor del actual presidente de la Reserva Federal Jerome Powell tras una investigación federal en su contra por parte del Departamento de Justicia.

Entre el grupo de líderes que firmaron una declaración conjunta ratificando su apoyo se encuentran: Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra; Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia y Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá.

“La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos. Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell, para nosotros, es un colega respetado y muy estimado por todos los que han trabajado con él”, destacó el grupo de líderes.

Powell enfrenta una investigación por parte del Departamento de Justicia sobre el proyecto de renovación de la Reserva Federal de la sede del banco central en Washington D. C., valuada en $2,500 millones de dólares.

Ante las acusaciones, el presidente de la Fed se pronunció, y dijo que esto es una forma de presión por parte del Ejecutivo para reducir las tasas de interés. “Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No tiene que ver con la función de supervisión del Congreso; la Reserva Federal, mediante testimonios y otras divulgaciones públicas, ha hecho todo lo posible por mantener al Congreso informado sobre el proyecto de renovación. Estos son solo son pretextos”, dijo Powell.

Asimismo, continuó diciendo que, “la amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. Se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria se verá dirigida por la presión política o la intimidación”, agregó Powell.

Sobre el caso y las acusaciones, Jeanine Pirro, fiscal para el Distrito de Columbia, expresó este lunes que todavía la Reserva Federal no responde a los mensajes sobre los presuntos sobrecostos en el proyecto de renovación y tampoco se tiene el testimonio de Powell, y confirmó que los procesos legales que se están llevando a cabo no forman parte de ninguna amenaza.

“La palabra ‘acusación’ salió de la boca del Sr. Powell, de nadie más. Nada de esto habría sucedido si simplemente hubieran respondido a nuestra solicitud”, dijo la fiscal Jeanine Pirro.

Por su parte, el presidente Donald Trump quien en su primer mandato nombró a Jerome Powell como presidente de Fed, también negó que estas citaciones y acusaciones son parte de un método de presión para reducir los tipos de interés. “Lo que debería presionarlo es el hecho de que las tasas son demasiado altas. Esa es la única presión que tiene. Ha perjudicado a mucha gente. Creo que el público lo está presionando”, expresó el mandatario.

