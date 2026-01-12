Yellen califica la investigación federal contra Powell como “extremadamente escalofriante”

La expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, criticó el lunes la investigación federal sobre el banco central y su presidente Jerome Powell, calificándola como “extremadamente escalofriante”.

La también secretaria del Tesoro de EE.UU. durante la Administración del expresidente Joe Biden, alertó de la política de persecución instalada por el gobierno de Trump.

“Me sorprende que el mercado no esté más preocupado. Me parece que debería estarlo“, aseguró Yellen, que fue presidenta de la Fed desde 2014 hasta 2018, en una entrevista con la cadena CNBC.

Powell informó este domingo de que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

“El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal (Fed) citaciones de un gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el comité bancario del Senado el pasado junio”, dijo el mandatario de la Fed en un comunicado y un video.

Según Powell, el testimonio se refería en parte a un proyecto de varios años para renovar los edificios de oficinas históricos de la Fed.

Yellen apuntó ahora que, “conociendo a Powell tan bien como lo conozco, las probabilidades de que haya mentido son cero, así que creo que van tras él porque quieren su puesto y quieren que se vaya”.

El presidente Donald Trump lleva meses criticando con dureza a Powell por no bajar los tipos de interés lo suficiente y ha abogado por que su sucesor, que debe asumir el relevo en mayo, apueste por una política monetaria alineada con sus opiniones.

Yellen, junto a otros exfuncionarios de la Fed, condenó además en un comunicado la investigación federal contra Powell asegurando que la independencia de la institución es “crucial para el desempeño económico”.

“La supuesta investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, constituye un intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar dicha independencia”, indicaron los firmantes.

Sigue leyendo:

• Trump advierte que quizás despedirá al presidente de la Reserva Federal por ser “un completo imbécil”

• La Fed anunció un segundo recorte a las tasas de interés este año

• La Reserva Federal cede ante la presión de Donald Trump y recorta las tasas de interés