Dos proyectos de ley en EE.UU. podrían eliminar el impuesto sobre la renta para millones

La posibilidad de pagar menos o incluso nada de impuesto federal sobre la renta vuelve a plantearse desde la cúpula en Washington. Y en esta ocasión, no fue el presidente Donald Trump. Dos nuevos proyectos de ley presentados en el Senado buscan proteger una mayor parte de los ingresos de los trabajadores, lo que podría eliminar este impuesto para millones de hogares en Estados Unidos.

Las iniciativas fueron impulsadas por los senadores demócratas Cory Booker, de Nueva Jersey, y Chris Van Hollen, de Maryland. Ambos plantean cambios al sistema fiscal que permitirían que una mayor cantidad de ingresos quede libre de impuestos federales, especialmente las familias de ingresos bajos y medios.

El debate surge en medio de una discusión más amplia sobre el futuro del impuesto sobre la renta. En meses recientes, el presidente Donald Trump incluso planteó la posibilidad de eliminarlo utilizando los ingresos generados por aranceles a las importaciones. Sin embargo, el revés de la Corte Suprema en febrero a la política económica de la actual administración hace prácticamente imposible que esto suceda. Además, diversos analistas aseguraban que los ingresos por las nuevas tarifas serían insuficientes para hacerlo realidad.

De ahí que los proyectos de Booker y Van Hollen busquen una vía diferente: reducir la carga fiscal ampliando la cantidad de ingresos que los contribuyentes pueden excluir del pago de impuestos.

¿Quiénes no pagan impuestos sobre la renta actualmente?

Actualmente, la mayoría de los contribuyentes en Estados Unidos utiliza la deducción estándar para reducir su ingreso gravable. Para el año fiscal 2026, esta deducción será de:

$16,100 dólares para contribuyentes solteros

$32,200 dólares para parejas casadas que presentan su declaración conjunta

$24,150 dólares para jefes de familia

Esto significa que una pareja con ingresos de $60,000 dólares podría reducir su ingreso sujeto a impuestos a aproximadamente $27,000 dólares después de aplicar la deducción.

Asimismo, estos límites indican que quienes ganan por debajo de esas cifras en el año no deben pagar ningún tipo de impuesto. En ese sentido, las nuevas propuestas buscan ampliar significativamente ese margen.

El plan del senador Van Hollen

El proyecto del senador Van Hollen se llama Working Americans’ Tax Cut Act (Ley de recorte de impuestos para los trabajadores estadounidenses). Su propuesta plantea crear una exención fiscal basada en el costo de vida.

La iniciativa se basa en estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que calcula que un trabajador soltero necesita al menos $46,000 dólares anuales para cubrir gastos básicos.

Bajo este plan, los primeros $46,000 dólares de ingresos de una persona quedarían libres de impuestos federales. Para parejas casadas, la exención podría alcanzar hasta $92,000 dólares.

De acuerdo con la oficina del senador, cerca de 130 millones de estadounidenses recibirían un recorte fiscal con esta medida. Sin embargo, el beneficio comenzaría a reducirse gradualmente para quienes tengan ingresos más altos.

“Deberíamos finalmente tener un código tributario que no solo beneficie a los más ricos, como el plan fiscal de Trump, sino que también ofrezca algún alivio a los estadounidenses que trabajan muy duro para llegar a fin de mes con el sueldo que reciben”, comentó Van Hollen en una conferencia de prensa el jueves para anunciar su propuesta.

La propuesta del senador Booker

El proyecto del senador Booker, llamado Keep Your Pay Act (Ley para que conserves tu salario), propone aumentar considerablemente la deducción estándar.

En el caso de parejas casadas que presentan impuestos juntas, la deducción subiría hasta $75,000 dólares. En la práctica, esto significaría que los primeros $75,000 dólares de ingresos quedarían libres de impuesto federal sobre la renta.

“No pagar impuesto sobre la renta por los primeros $75,000 dólares que ganan las familias sería un cambio radical para los trabajadores”, afirmó Booker. “Este recorte fiscal pondría inmediatamente más dinero en su bolsillo cada mes para enfrentar el alto costo de los gastos cotidianos”.

Datos de la Tax Foundation indican que el 50% de los hogares con menores ingresos en Estados Unidos paga alrededor del 3% del total del impuesto federal sobre la renta. En contraste, la mitad de mayores ingresos genera cerca del 97% de la recaudación.

Algunos expertos señalan que las propuestas no beneficiarían a los hogares más pobres si ya no pagan impuestos federales debido a sus bajos ingresos. En cambio, los principales beneficiarios serían los hogares de ingresos medios.

Por ahora, ambos proyectos enfrentan un camino complicado en el Congreso, ya que los republicanos controlan ambas cámaras.

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