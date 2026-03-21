Cambios en Chase Bank que afectarán a clientes en 2026

El 2026 trae novedades importantes para quienes utilizan JPMorgan Chase en Estados Unidos. Desde modificaciones en tarjetas de crédito hasta nuevas restricciones en recompensas y expansión de sucursales, estos ajustes impactarán directamente a millones de usuarios y cambiarán la forma de interactuar con el banco. A continuación, te desglosamos los cinco cambios más relevantes que debes conocer.

1. Restricciones en el uso de recompensas

A partir del 27 de marzo, Chase limitará la manera en que los clientes pueden redimir puntos de recompensa en efectivo. Los usuarios ya no podrán depositar directamente sus puntos en cuentas bancarias externas a Chase, una opción que estaba disponible en tarjetas como Freedom Flex, Freedom Unlimited, Sapphire Preferred e Ink.

Con esta nueva medida, los puntos solo podrán convertirse en efectivo depositado en cuentas de Chase o aplicarse como crédito en el estado de cuenta, reduciendo la flexibilidad que los clientes tenían para mover sus recompensas.

2. Nuevos beneficios y aumento en tarjetas premium

Los clientes que obtengan la tarjeta Chase Sapphire Reserve en 2026 verán un aumento significativo en la cuota anual: pasará de $550 a $795 dólares. Chase justifica el incremento ofreciendo múltiples beneficios, que incluyen créditos para estancias en hoteles de lujo, restaurantes, transporte, plataformas como DoorDash y servicios de streaming como Apple TV+ y Apple Music, además de ventajas en aplicaciones de transporte y membresías premium.

Este ajuste busca equilibrar el aumento de la tarifa con una oferta de valor más amplia, aunque representa un gasto adicional para los nuevos usuarios.

3. Expansión física: nuevas sucursales

Chase Bank abrirá más de 160 nuevas sucursales en más de 30 estados, con especial atención a comunidades rurales y zonas de ingresos bajos a moderados. Esta expansión busca mejorar el acceso a servicios financieros y reforzar la presencia de la institución en regiones de rápido crecimiento, desde el Noreste y Sureste hasta el Heartland y el Suroeste de Estados Unidos.

4. Renovaciones de sucursales existentes

Además de abrir nuevas ubicaciones, Chase renovará casi 600 sucursales actuales. Cada remodelación se adaptará al perfil de la comunidad: algunas sucursales funcionarán como centros con numerosos especialistas, mientras que otras estarán diseñadas para talleres educativos y actividades comunitarias.

“Cada sucursal de Chase es un reflejo de su vecindario: atendida por expertos locales, diseñada con aportaciones locales y enfocada en ofrecer las soluciones adecuadas para cada cliente”, señaló Jennifer Roberts, directora ejecutiva de banca de consumo de Chase.

5. Alianza con Apple Card

Chase se convertirá en el nuevo emisor de la Apple Card, reemplazando a Goldman Sachs, en un proceso que comenzará en 2026 y se espera dure alrededor de dos años. Esta asociación permitirá al banco reforzar su presencia en servicios digitales y pagos innovadores.

“Apple es una marca icónica reconocida globalmente por su innovación, excelencia en diseño y compromiso con experiencias excepcionales para el cliente”, comentó Allison Beer, directora de tarjetas y comercio conectado de Chase, en un comunicado. “Estamos orgullosos de profundizar nuestra relación y de innovar juntos en el futuro”.

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