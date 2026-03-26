El gobierno de Trump elimina restricciones de gasolina en verano para bajar precios

En un intento por contener el impacto del encarecimiento energético en Estados Unidos, la administración de Donald Trump decidió flexibilizar temporalmente las reglas que regulan la venta de gasolina durante el verano. La medida busca aliviar el bolsillo de los consumidores justo cuando los precios del combustible se acercan a los $4 dólares por galón, en medio de tensiones internacionales que han presionado el mercado petrolero.

La decisión fue anunciada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), que autorizó una exención de emergencia para permitir la comercialización de gasolina con mayor contenido de etanol. Esto incluye el uso de E15, una mezcla con 15% de etanol, así como la eliminación de restricciones para la gasolina E10, que contiene 10%.

“La EPA está trabajando con nuestros socios federales para reducir los costos innecesarios y la incertidumbre, y garantizar que los precios de la gasolina sigan siendo asequibles para todos los estadounidenses durante el verano”, señaló Lee Zeldin, administrador de la EPA. “Esta medida de emergencia brindará alivio a las familias estadounidenses al aumentar el suministro de combustible y las opciones para el consumidor”.

De acuerdo con la propia EPA, esta medida entrará en vigor el próximo 1 de mayo de 2026 y tendrá una duración inicial de 20 días, hasta el 20 de mayo. Este periodo corresponde al máximo permitido bajo la Ley de Aire Limpio (CAA, por sus siglas en inglés). No obstante, la agencia dejó abierta la posibilidad de extender el beneficio si las condiciones del suministro así lo requieren.

En condiciones normales, las regulaciones federales obligan a cambiar a mezclas de gasolina más costosas durante el verano, debido a que los combustibles con mayor contenido de etanol tienden a evaporarse más fácilmente con el calor, lo que contribuye a la contaminación del aire. Sin embargo, ante la actual presión sobre el suministro, el gobierno optó por priorizar la estabilidad de precios.

“El presidente Trump ha priorizado garantizar que las familias estadounidenses tengan un suministro de energía nacional asequible”, confirmó Zeldin. “La administración Trump ha logrado grandes avances en este sentido durante su primer año y continuará haciéndolo”.

La medida también busca fortalecer la cadena de suministro nacional de combustibles. Según la EPA, permitir la venta de E15 a nivel nacional ampliará las opciones disponibles en estaciones de servicio y evitará interrupciones en la distribución. Actualmente, este tipo de gasolina ya se comercializa en más de 3,000 estaciones en el país.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) respaldó la decisión al destacar el impacto positivo para el sector agrícola.

“Permitir la venta de E-15 en verano proporcionará a los conductores más opciones en la bomba y ofrecerá un mercado doméstico más grande para los agricultores estadounidenses”, aseguró Brooke Rollins, secretaria de Agricultura.

La guerra en Irán ha afectado el flujo global de petróleo, especialmente tras el cierre del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte energético. Esta situación ha reducido la oferta mundial y elevado los precios del crudo, lo que repercute directamente en el costo de la gasolina.

Ante este escenario, la administración Trump ha implementado diversas estrategias para aumentar la disponibilidad de energía. Entre ellas destacan la liberación de 173 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, la flexibilización de normas de transporte marítimo mediante la exención de la Ley Jones y ajustes en sanciones relacionadas con el petróleo ruso.

A nivel internacional, la Agencia Internacional de Energía (IEA) ha hecho un llamado a gobiernos, empresas y ciudadanos para reducir el consumo energético. Medidas como disminuir el uso del automóvil o mejorar la eficiencia energética podrían ayudar a equilibrar la demanda.

Mientras tanto, la EPA aseguró que continuará monitoreando el mercado en coordinación con otras agencias federales. La prioridad, según el organismo, es garantizar un suministro suficiente y precios accesibles sin comprometer las protecciones ambientales vigentes.

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