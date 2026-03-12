Trump libera 172 millones de barriles de petróleo para frenar alza del combustible

El aumento acelerado en los precios del petróleo, provocado por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, llevó a la administración del presidente Donald Trump a tomar una decisión extraordinaria. La Casa Blanca ordenó liberar 172 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo del país, una medida que busca aliviar la presión sobre los mercados energéticos y contener el impacto del combustible en consumidores y empresas.

El anuncio se dio en medio de un panorama energético inestable. Los precios del crudo han subido con fuerza durante las últimas semanas, alimentados por temores de escasez global tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. En ese contexto, el gobierno estadounidense decidió recurrir a sus reservas de emergencia para intentar estabilizar el suministro.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, informó que la liberación comenzará la próxima semana y se realizará de forma gradual durante aproximadamente 120 días. La medida forma parte de una estrategia internacional más amplia coordinada con aliados.

En paralelo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) anunció la liberación de 400 millones de barriles adicionales desde las reservas de emergencia de sus 32 países miembros. Esta acción conjunta representa el mayor uso coordinado de reservas en la historia de la organización.

“El objetivo de la IEA es mantener la seguridad energética, y esto es lo que estamos haciendo hoy por los mercados petroleros”, declaró el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, durante una conferencia de prensa.

Birol explicó que aumentar la oferta de crudo permitirá “compensar el suministro perdido por el cierre efectivo del estrecho”, en referencia al estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio energético mundial.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el resto del mercado internacional. Por esta vía transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, cerca de 15 millones de barriles diarios. Sin embargo, el tráfico comercial se ha reducido drásticamente debido al temor de ataques contra petroleros en la zona.

Las tensiones se intensificaron después de que Irán sugiriera la posible colocación de minas navales en el estrecho. El presidente Trump respondió con advertencias contundentes. Según reportes, también ha considerado medidas militares para garantizar la reapertura del paso marítimo.

Al mismo tiempo, algunos productores de Medio Oriente han reducido su producción, debido a que no cuentan con rutas alternativas suficientes para exportar su petróleo ni con capacidad adicional para almacenarlo.

Ante este panorama, recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo se convirtió en una de las herramientas disponibles para mitigar la crisis. Este enorme almacenamiento de crudo se encuentra en cavernas subterráneas de Texas y Luisiana. Según datos oficiales, contenía alrededor de 415 millones de barriles la semana pasada. Tanto el presidente Trump como el secretario Wright aseguraron que el gobierno planea reponer el petróleo liberado en el futuro cercano.

“Después de usarla, la volveremos a llenar”, afirmó el mandatario en una declaración a la prensa.

Aun así, algunos especialistas advierten que la liberación de petróleo podría tener un efecto limitado. El profesor de historia de la Universidad de Cornell, Nicholas Mulder, quien estudia el impacto económico de las guerras y las sanciones, explicó que esta herramienta solo puede aliviar parte del problema.

“El SPR puede ayudar, pero no es una bala de plata, y no va a eliminar toda la presión sobre los precios al consumidor”, explicó Mulder a CBS News. “La guerra está impulsando los precios en el mercado mundial, y no hay una salida fácil”.

A pesar de estos movimientos estratégicos, los mercados siguen reaccionando con una fuerte volatilidad y no solo hablamos de la industria petrolera. Este jueves, las acciones cayeron y los precios del petróleo subieron por encima de los $100 dólares el barril.

Esta mañana, el crudo Brent, que sirve como referencia internacional, subió un 9.6% hasta los $100.90 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, referencia estadounidense, se disparó casi un 10% hasta los $95.89 dólares por barril, según FactSet.

También te puede interesar: