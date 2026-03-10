El petróleo cae tras rozar los $100 mientras Trump prevé fin de guerra con Irán

Después de una escalada que llevó al petróleo a niveles no vistos en años, los precios del crudo registraron una fuerte caída este martes. El retroceso ocurrió tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el conflicto con Irán podría terminar pronto. Aunque el mercado reaccionó con alivio, los precios siguen muy por encima de los niveles previos al inicio de las hostilidades.

El precio del petróleo ha tenido horas de extrema volatilidad. A comienzos de la semana, el barril superó los $100 dólares por primera vez desde 2022, impulsado por el temor a una interrupción masiva del suministro mundial. El Brent, referencia internacional, llegó a acercarse a los $120 dólares el lunes antes de comenzar a retroceder.

Este martes, el Brent registró una caída cercana al 7%, situándose alrededor de $91.8 dólares por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, bajó más de un 6% hasta cerca de $88.6 dólares. Aun con este descenso, ambos siguen por encima de los niveles previos al inicio del conflicto, cuando cotizaban alrededor de $73 y $67 dólares, respectivamente.

La reacción del mercado se produjo después de que Trump afirmara que el conflicto podría terminar pronto.

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, señaló el presidente desde la Casa Blanca.

De inmediato, no solo el mercado del petróleo se movió, la bolsa de valores recuperó las pérdidas con las que inició la jornada del lunes. Algunas acciones e índices bursátiles que iniciaron a la baja, pudieron recuperar parte de sus valores y cerraron al alza.

No obstante, las palabras del presidente parecen lejos de convertirse en realidad, ya que el propio mandatario advirtió que respondería con más fuerza si Irán interfiere con el tránsito de petróleo en una de las rutas más estratégicas del planeta, el estrecho de Ormuz.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo dentro del Estrecho de Ormuz, serán golpeados por Estados Unidos de América VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que han sido golpeados hasta ahora”, escribió el presidente Trump en una publicación en Truth Social.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el centro de la crisis. Esta vía marítima conecta a los principales productores del Golfo con los mercados internacionales y transporta cerca del 31% del petróleo que se comercializa por vía marítima en el mundo. En 2025, aproximadamente 13 millones de barriles diarios atravesaban ese corredor, según datos de la firma Kpler.

El temor a ataques ha reducido drásticamente el tránsito de buques petroleros. Muchas embarcaciones permanecen ancladas mientras las compañías navieras evalúan los riesgos de seguridad. Ante esta situación, la Casa Blanca ha señalado que podría ofrecer seguros y escoltas navales a los barcos que transiten por la zona, aunque todavía no existe un plan detallado.

El mercado energético permanece en alerta mientras los inversionistas intentan medir la duración del conflicto y su impacto real en el suministro mundial. Cada declaración política o señal militar continúa y continuará moviendo los precios del petróleo, reflejando una constante fragilidad del equilibrio energético global.

También te puede interesar: