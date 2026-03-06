EE.UU. perdió 92,000 empleos en febrero y desempleo se mantiene en 4.4%

El mercado laboral de Estados Unidos comenzó 2026 con señales de cautela entre las empresas. Aunque la economía sigue creciendo, el ritmo de contratación se ha debilitado y el número de empleos disminuyó durante febrero. Factores como la inflación vinculada a aranceles, la adopción de inteligencia artificial y la incertidumbre geopolítica están influyendo en las decisiones de contratación.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) estimó que la economía estadounidense perdió 92,000 empleos en febrero. El reporte sugiere que el mercado laboral continúa en un periodo de contrataciones moderadas, mientras las empresas evalúan el panorama económico.

El resultado contrasta con el crecimiento registrado en enero. Inicialmente se informó que ese mes se habían agregado 130,000 puestos, pero los datos revisados muestran que en realidad fueron 126,000 empleos nuevos.

La reducción en la creación de empleos en el sector sanitario fue determinante, al disminuir en 28,000 en febrero. Esta cifra contrastó considerablemente con el aumento de 77,000 en enero. Los consultorios médicos perdieron 37,000 empleos en febrero, principalmente debido a algunas huelgas registradas en el país.

Las cifras también evidencian un cambio en el comportamiento del mercado laboral durante los últimos años. De acuerdo con los datos revisados de la BLS, los empleadores estadounidenses añadieron apenas 181,000 empleos durante todo 2025, lo que equivale a un promedio cercano a 15,000 puestos al mes.

Pese a esta desaceleración en la creación de empleos, la producción económica ha continuado expandiéndose. Aun cuando ha habido temores de que la inteligencia artificial sustituya varios empleos, algunos expertos señalan que la productividad por trabajador ha aumentado, un fenómeno que algunos analistas vinculan al uso de nuevas tecnologías. Al menos así es como lo explica David Royal, director de inversiones y finanzas de Thrivent.

“No creo que las empresas realmente sepan cuál será el impacto de la IA en el empleo tampoco”, comentó Royal a USA TODAY. “No están listas para despedir a la gente, pero tampoco quieren contratar a muchas personas porque no están seguras de que vayan a necesitarlas, y creo que eso es lo que está impulsando el entorno de pocas contrataciones y pocos despidos.”

El reporte también indica que la tasa de desempleo subió ligeramente a 4.4% en febrero, frente al 4.3% registrado en enero y al 4.1% de hace un año. Aunque el incremento es pequeño, refleja que el mercado laboral avanza con mayor cautela.

El analista económico senior de Bankrate, Mark Hamrick, señaló que los cambios demográficos también influyen en esta estabilidad relativa. Según explicó, factores como una menor inmigración y el envejecimiento de la fuerza laboral reducen la necesidad de crear grandes cantidades de nuevos empleos para mantener estable la tasa de desempleo.

Mientras tanto, algunos indicadores muestran señales mixtas sobre la salud del mercado laboral. Un informe publicado el 5 de marzo por la firma de asesoría laboral Challenger, Gray & Christmas reveló que los empleadores anunciaron 48,307 recortes de empleo en febrero.

La cifra representa una disminución de 55% respecto a enero y una caída de 72% frente a febrero de 2025, lo que sugiere que las empresas están reduciendo los despidos en comparación con el año anterior.

Sin embargo, muchos trabajadores siguen mostrando preocupación por el futuro del empleo. El mismo análisis señala que las personas que buscan trabajo enfrentan mayores dificultades para encontrar oportunidades, especialmente los recién graduados universitarios, quienes ahora compiten con herramientas de inteligencia artificial en algunos sectores.

Lo anterior se refuerza con los datos de la BLS que muestran que el número de desempleados de larga duración, aquellos que llevan 27 semanas o más sin trabajo, varió poco y se mantuvo en 1.9millones en febrero, pero ha aumentado respecto a los 1.5 millones del año anterior. Los desempleados de larga duraciónrepresentaron el 25.3% de todos los desempleados en febrero.

En tanto, el número de personas empleadas a tiempo parcial por razones económicas disminuyó en 477,000, hasta 4.4 millones en febrero. Estas personas habrían preferido un empleo a tiempo completo, pero estaban trabajando a tiempo parcial porque se les habían reducido las horas o no pudieron encontrar trabajo a tiempo completo.empleos. Este tipo de trabajadores se les conoce como funcionalmente desempleados.

