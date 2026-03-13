El IRS tiene $1,000 millones en reembolsos del año del COVID y los perderás si no declaras antes del 15 de abril

Muchos contribuyentes en Estados Unidos creen que todo lo relacionado con la pandemia ya quedó atrás. Sin embargo, el periodo del COVID-19 todavía podría representar dinero pendiente por recuperar. De acuerdo con algunos expertos fiscales, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría tener miles de millones en posibles reembolsos relacionados con multas e intereses aplicados durante la emergencia sanitaria, y el tiempo corre: tienes hasta el 15 de abril. Te explicamos todos los detalles.

¿Cuál es el reembolso que puedes reclamar al IRS?

El caso se remonta a una decisión judicial emitida en noviembre pasado. Un tribunal federal determinó que la emergencia de salud pública por COVID-19, que estuvo vigente del 20 de enero de 2020 al 11 de mayo de 2023, debe considerarse un periodo de desastre federal bajo la sección 7508A(d) del código tributario.

Cuando se declara un desastre federal, esa norma exige posponer ciertos plazos fiscales durante el periodo de emergencia más 60 días adicionales.

Esto significa que, según el fallo judicial, los plazos para presentar declaraciones de impuestos correspondientes a 2019, 2020, 2021 y 2022 debieron extenderse hasta el 10 de julio de 2023.

Debido a esa pausa legal, abogados fiscales consultados por USA Today señalan que el IRS no tenía autoridad para aplicar multas o intereses por retrasos durante ese periodo. Si un contribuyente recibió penalidades o cargos financieros en ese tiempo, podría tener derecho a solicitar un reembolso.

¿Quién podría calificar para reclamar dinero?

Los expertos indican que tanto individuos como empresas podrían beneficiarse de esta situación. En particular, estos especialistas recomiendan que cualquier persona o negocio que haya pagado multas o intereses entre el 20 de enero de 2020 y el 10 de julio de 2023 puede solicitar que el IRS revise esos cargos.

“Las cantidades potenciales en dólares podrían ser significativas, en particular para las empresas que enfrentaron problemas de liquidez durante la pandemia y sufrieron importantes sanciones por falta de pago (de impuestos)”, escribió Jessica Marine, socia de Frost Law, en una publicación de blog el mes pasado.

Un caso representativo se dio en febrero, aunque en diferentes circunstancias. Western Digital demandó al gobierno para obtener un reembolso de una parte de los $53.6 millones de dólares que pagó en impuestos en agosto de 2023, cuando se resolvió su disputa fiscal que se remontaba a 2008. La empresa de almacenamiento de datos afirmó que no debería haber pagado casi $21 millones de dólares en intereses durante la pausa impuesta por la pandemia.

La fecha límite para reclamar

La ley fiscal establece límites de tiempo estrictos para pedir reembolsos. Generalmente, los contribuyentes tienen tres años desde la fecha en que presentaron su declaración o dos años desde que pagaron el impuesto, lo que ocurra más tarde.

Debido a que el fallo judicial sugiere que los plazos fiscales se movieron hasta el 10 de julio de 2023, ese mismo cálculo establece una fecha límite importante. Eso significa que la fecha límite para solicitar este reembolso es hasta el 10 de julio de 2026.

“Millones de contribuyentes podrían ser elegibles, pero si las personas no presentan sus solicitudes antes del 10 de julio de 2026, pierden la posibilidad de un reembolso o una reducción”, acotó Jon Wasser, socio de Fox Rothschild que se especializa en temas fiscales, a USA Today.

Ahora bien, si no quieres que multas e intereses te quiten alguna de estas ganancias, lo más recomendable es presentar tu declaración de impuestos y solicitar el reembolso antes del 15 de abril.

Cómo saber si el IRS te debe dinero

El primer paso es revisar el historial fiscal personal. Los contribuyentes pueden verificar si el IRS aplicó multas o intereses durante el periodo de pausa de la pandemia.

Wasser recomienda revisar la transcripción de la cuenta fiscal del IRS. Este documento muestra detalles importantes como:

El estado de la declaración

Tu estado civil del año de la declaración

Los ingresos declarados

Los pagos realizados

Las multas e intereses aplicados

Estas transcripciones se pueden obtener a través de la cuenta en línea del IRS o solicitarlas por correo. También es posible pedir el documento llamando al 800-908-9946, el servicio automatizado de transcripciones fiscales. El documento suele llegar por correo en cinco a diez días.

Cómo presentar una reclamación

Los contribuyentes pueden presentar una solicitud de reembolso con ayuda de un profesional de impuestos o hacerlo directamente. Para ello se utiliza el Formulario 843 del IRS, conocido como la Solicitud de reembolso y solicitud de reducción o eliminación de penalidades.

Los abogados recomiendan indicar que se trata de una reclamación protectora basada en la decisión judicial Kwong v. United States, relacionada con el periodo de desastre por COVID-19.

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