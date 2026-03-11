Alerta del IRS: consejos virales sobre reembolsos pueden causar auditorías

Hoy en día, es común encontrar cientos o miles de videos sobre recomendaciones de impuestos en redes sociales. Mucho de este contenido promete obtener un reembolso más grande, ¿y quién no quiere miles de dólares extra? Lamentablemente, no todos son veraces, reales o incluso. Por eso, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) lanzó una advertencia para los contribuyentes: seguir esos consejos virales puede terminar en retrasos en el reembolso, multas o incluso una auditoría.

De acuerdo con algunos reportes, el IRS ha detectado un aumento en los reclamos exagerados o inventados vinculados a reclamos de ganancias de capital a largo plazo no distribuidas a través del Formulario 2439, Aviso al accionista de ganancias de capital a largo plazo no distribuidas. Este formulario brinda a los accionistas de ciertos fondos de inversión o fideicomisos inmobiliarios una forma de reclamar un crédito reembolsable por los impuestos pagados sobre ganancias de capital no distribuidas. En palabras más simples, si has pagado más impuestos por ganancias en ciertas inversiones, recibes un reembolso.

Muchos de los consejos que se propagan en redes sociales contienen información incorrecta o engañosa. Algunas de estas publicaciones recomiendan reclamar créditos para los que la mayoría de las personas no califica. Otras incluso sugieren usar formularios con datos inventados. Cuando el IRS detecta algo así, puede detener el reembolso mientras revisa la declaración.

“Los ‘trucos fiscales’ virales pueden empujar a los contribuyentes a presentar declaraciones con información falsa o reclamar créditos para los que no califican, lo que provoca retrasos en los reembolsos, auditorías, sanciones o algo peor”, advirtió el IRS en la publicación sobre las “Doce sucias estafas del 2026”.

Esto significa que, incluso si una persona realmente tenía derecho a un reembolso, el pago puede quedar congelado durante semanas o meses mientras se investiga.

Además, si el IRS determina que la información es incorrecta y que se presentó de manera alevosa, el contribuyente podría enfrentar multas o acciones legales.

Reembolsos más altos + desinformación = auditoría

Es cierto que los reembolsos este año son más altos comparados con el 2025. De acuerdo con datos publicados el 6 de marzo por el IRS, el reembolso promedio del impuesto federal sobre la renta llegó a $3,742 dólares hasta el 27 de febrero. Esto representa un aumento de 10.6% en comparación con el promedio de $3,382 dólares registrado en el mismo periodo del año pasado. En términos simples, muchos contribuyentes están recibiendo alrededor de $360 dólares más.

Hasta ahora, el IRS ha recibido cerca de 51.5 millones de declaraciones de impuestos y ha emitido aproximadamente $136.6 mil millones de dólares en reembolsos.

Estas cifras alimentan el interés por tratar de conseguir la devolución más alta posible en su próxima declaración. Los titulares que alientan a ver un video que promete multiplicar tu reembolso de impuestos no solo generan más vistas y seguidores, también fomentan la desinformación y, en últimas instancias, las acciones fraudulentas. Y si tú sigues esas indicaciones, podrías tener graves consecuencias.

El formulario 2439 se está usando de forma fraudulenta

Uno de los esquemas más recientes detectados por el IRS involucra al Formulario 2439, Aviso al accionista de ganancias de capital a largo plazo no distribuidas. Como se explicó, este formulario permite que algunos inversionistas con ganancias de capital que no fueron distribuidas en sus inversiones, puedan reclamar un reembolso de impuestos.

El problema es que algunas personas están presentando declaraciones con cantidades infladas o completamente inventadas relacionadas con este formulario. En otros casos, los datos se vinculan con organizaciones que ni siquiera son fondos de inversión legítimos.

Y vamos a ser claros: si no tienes una inversión, ni siquiera lo intentes. El tío Sam, por medio del IRS, lo sabe todo y, si presentas documentos y solicitudes de créditos reembolsables para los que no calificas, podría fácilmente considerar que intentas hacer fraude. De hecho, podría detener cualquier intento de reembolso y realizarte una auditoría. Y aun cuando sea un acto inocente de tu parte, sin dolo, a nadie le gusta que lo auditen.

Otros consejos de redes sociales que podrían dañarte

Otro ejemplo de desinformación que circula en redes sociales tiene que ver con un supuesto crédito fiscal para trabajadores por cuenta propia. Algunos promotores aseguran que las personas que trabajan por contrato o en plataformas digitales pueden recibir pagos de hasta $32,000 dólares relacionados con programas de ayuda durante la pandemia de COVID-19.

“Hay información inexacta circulando que sugiere que muchas personas califican para este crédito y pagos de hasta $32,000 dólares cuando en realidad no es así”, señaló el IRS.

El IRS también ha detectado esquemas donde se exagera el valor de propiedades donadas a organizaciones benéficas. Algunas estrategias sugieren declarar valores inflados para reducir impuestos.

Otra práctica peligrosa es inventar retenciones de impuestos para obtener reembolsos más grandes. En algunos casos, los estafadores recomiendan crear formularios falsos como W-2 o 1099 para aparentar que se pagaron más impuestos de los reales.

“Muchos contribuyentes no califican para estos créditos, y el IRS está revisando de cerca las reclamaciones presentadas bajo esta disposición, por lo que los contribuyentes presentan reclamaciones bajo su propio riesgo”, sentenció la agencia.

Por eso, el IRS insiste en que los contribuyentes verifiquen cualquier crédito o deducción antes de reclamarlo. También recomienda buscar información en fuentes oficiales o consultar a profesionales de impuestos calificados. Confiar en consejos virales puede parecer una forma rápida de obtener más dinero, pero también puede convertirse en el inicio de un problema fiscal serio.

