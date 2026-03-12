¿Sigo obligado a declarar impuestos si me deportan o me voy de EE.UU.?

Cuando una persona es deportada o decide salir de Estados Unidos, una de las dudas más comunes aparece casi de inmediato: ¿qué pasa con los impuestos? Muchos creen que al dejar el país también desaparecen sus obligaciones fiscales. Sin embargo, la realidad es distinta. Aquí te explicamos todo al respecto y, especialmente, lo que debes hacer si trabajaste en EE.UU. y ahora estás fuera del país.

“Aunque haya salido de los Estados Unidos y presentado el Formulario 1040-C al momento de salir, todavía debe presentar una declaración del impuesto sobre los ingresos estadounidenses para el año”, señala el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en una de sus hojas informativas.

Entonces, la respuesta corta a la pregunta del título es sí, estás obligado a declarar tus impuestos, así te hayan deportado o hayas salido de los Estados Unidos de manera voluntaria, siempre y cuando hayas generado ingresos dentro del país en el año fiscal respectivo.

Más detalles a continuación.

Salir del país no cancela automáticamente tus impuestos

Lo primero que debemos aclarar es que el sistema fiscal estadounidense no funciona en función del estatus migratorio ni del lugar donde te encuentres actualmente. Lo que determina si debes declarar impuestos es si generaste ingresos dentro del país durante el año fiscal. Por eso, aunque hayas sido deportado o hayas salido voluntariamente, podrías seguir teniendo la obligación de presentar una declaración.

“Los inmigrantes que ya hayan salido pero estuvieron acá (en EE.UU.) trabajando sí deben declarar impuestos”, explicó Hugo Vera, abogado de inmigración, a Univision.

Esto ocurre porque el IRS analiza si recibiste ingresos mientras trabajabas en Estados Unidos. Si trabajaste parte del año y luego saliste del país, esa actividad económica sigue formando parte del registro fiscal de ese periodo.

Lo que dice el IRS sobre declarar impuestos desde el extranjero

El IRS tiene otra hoja informativa, su Consejo Tributario 2024-48, en la que señala que las obligaciones fiscales no desaparecen solo por vivir fuera del país.

“Los ciudadanos estadounidenses y los residentes extranjeros que viven en el exterior deben comprender sus obligaciones tributarias”, explica la agencia tributaria. “Sus ingresos mundiales, incluyendo salarios, ingresos no derivados del trabajo y propinas, están sujetos a los impuestos de los Estados Unidos, independientemente de dónde vivan o de dónde obtengan sus ingresos”.

En otras palabras, si trabajaste en Estados Unidos durante ese año fiscal, el IRS espera que presentes tu declaración correspondiente. Y no solo eso, la agencia aclara que incluso los ingresos generados fuera del país deben presentarse en tu declaración de impuestos.

Además de evitar problemas con el IRS, presentar la declaración puede tener beneficios. En muchos casos, los trabajadores tienen derecho a recibir un reembolso de impuestos retenidos durante el año. Si no presentas la declaración, ese dinero podría perderse.

El IRS establece un plazo de tres años para reclamar un reembolso. Después de ese tiempo, el dinero pasa definitivamente al Tesoro de Estados Unidos.

¿Qué pasa si recibiste formularios de trabajo?

Si durante ese periodo recibiste documentos como el formulario W-2 o el 1099, es muy probable que debas declarar tus impuestos.}

“Personas que hayan recibido una W-2, una 1099 o que hayan recibido ingresos de $500 dólares o más tienen la misma responsabilidad que todos los demás contribuyentes de hacer una declaración de impuestos”, aclara Gabriel Torres, contador y preparador de impuestos certificado en los Estados Unidos.

Incluso si ya estás fuera del país, la declaración se puede presentar desde el extranjero. Para hacerlo puedes usar tu Número de Seguro Social (SSN) o el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Estos números siguen siendo válidos aunque hayas sido deportado.

En el caso del ITIN, solo podría expirar si no se utiliza durante varios años consecutivos.

Qué formulario debes presentar si ya no vives en EE.UU.

Cuando una persona ya no reside en Estados Unidos pero tuvo ingresos en el país, normalmente debe presentar el Formulario 1040-NR, que corresponde a la declaración de impuestos para extranjeros no residentes.

El IRS indica que un extranjero no residente debe presentar una declaración si:

Operó un negocio o trabajó en Estados Unidos durante el año .

. Recibió ingresos provenientes de Estados Unidos .

. Quiere reclamar un reembolso de impuestos retenidos.

El organismo también señala que los ingresos generados en EE.UU. deben declararse aunque el contribuyente ya no esté físicamente en el país.

¿Qué pasa si no presentas tus impuestos si salista de EE.UU.?

No declarar cuando existe obligación también puede generar consecuencias financieras. El IRS establece sanciones por no presentar o por no pagar impuestos.

La multa por no presentar la declaración puede llegar al 5% mensual del impuesto adeudado, hasta un máximo del 25%. A esto se suma una penalidad adicional del 0.5% mensual por no pagar el saldo pendiente, además de intereses que se acumulan con el tiempo.

Si una persona mantiene activos en Estados Unidos, como cuentas bancarias o propiedades, el IRS puede utilizar esos recursos para recuperar deudas fiscales.

Es cierto que el rastreo del IRS puede ser limitante si sales del país; sin embargo, si no declaras tus impuestos cuando estabas obligado, además de acumular multas e intereses, ese registro podría afectarte en trámites migratorios pendientes.

Para quienes en algún momento sueñan con volver a hacer un trámite migratorio, pedir un perdón o intentar un ajuste de estatus en el futuro, tener las declaraciones de impuestos en orden puede ser un punto a favor, o al menos evitar que lo fiscal se convierta en otro problema adicional.

