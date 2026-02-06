Impuestos 2026: qué hacer si tus formularios W-2, 1099 y otros no llegaron a tiempo

Cada temporada de impuestos trae la misma escena: sobres que llegan por correo, correos electrónicos con archivos adjuntos, portales digitales que se llenan de documentos fiscales. En 2026, con el inicio oficial de la temporada el 26 de enero, muchos contribuyentes ya tienen algunos formularios en mano; otros siguen esperando. Saber cuáles son los documentos clave y cómo actuar si no llegan a tiempo puede evitar errores costosos con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La mayoría de las declaraciones dependen de formularios que reportan ingresos, como salarios, trabajos independientes, beneficios, intereses. Por eso, presentar impuestos sin tenerlos todos es una de las causas más comunes de retrasos, ajustes y auditorías.

El Formulario W-2: el documento más esperado

El Formulario W-2 reporta salarios, propinas y retenciones de impuestos de empleados. Es el documento principal para millones de trabajadores en Estados Unidos.

Los empleadores están obligados a entregarlo a más tardar el 2 de febrero de 2026. Ese plazo aplica porque el 31 de enero cae en sábado. No existe una extensión automática para los empleadores. En la práctica, tu W-2 debería llegar a inicios de febrero como máximo.

Un punto clave para 2026 es que el W-2 no siempre refleja todos los detalles necesarios. En especial para quienes reciben propinas u horas extra. Este año existen deducciones especiales para esos ingresos. Por eso, es fundamental conservar talones de pago, registros de propinas y reportes de horas trabajadas. No asumas que el W-2 cuenta toda la historia.

Formularios 1099: ingresos fuera del empleo tradicional

Los Formularios 1099 reportan ingresos que no provienen de un salario regular. Son comunes entre contratistas independientes, trabajadores de plataformas digitales y personas con inversiones.

Entre los más importantes están:

1099-NEC . Reporta pagos a contratistas independientes. Fecha límite: 2 de febrero de 2026 .

. Reporta pagos a contratistas independientes. . 1099-INT . Reporta intereses bancarios. Fecha límite: 2 de febrero de 2026 .

. Reporta intereses bancarios. . 1099-DIV . Reporta dividendos e inversiones. Fecha límite: 2 de febrero de 2026 .

. Reporta dividendos e inversiones. . 1099-G . Reporta beneficios de desempleo o reembolsos estatales. Fecha límite: 2 de febrero de 2026 .

. Reporta beneficios de desempleo o reembolsos estatales. . 1099-MISC. Reporta rentas y otros ingresos. Fecha límite general: 17 de febrero de 2026.

Estos formularios son usados por el IRS para comparar lo que declaras con lo que otros reportan sobre ti. Por eso, faltar uno puede generar alertas automáticas.

Otros formularios comunes que debes conocer

Algunos documentos llegan más tarde o siguen calendarios distintos.

SSA-1099 . Reporta beneficios del Seguro Social. Fecha límite: 2 de febrero de 2026 .

. Reporta beneficios del Seguro Social. . W-2G . Reporta ganancias de juegos de azar. Fecha límite: 2 de febrero de 2026 .

. Reporta ganancias de juegos de azar. . 1099-R . Reporta distribuciones de pensiones o planes de retiro. Fecha límite: 2 de febrero de 2026 .

. Reporta distribuciones de pensiones o planes de retiro. . Formulario 5498. Reporta contribuciones a cuentas IRA. Fecha límite: 1 de junio de 2026. No es necesario para declarar.

Es importante saber qué tipo de ingreso reporta cada formulario. Así puedes identificar si falta alguno.

Paso a paso: qué hacer si un formulario no llegó

Paso 1: revisa todo con calma. Busca en tu correo físico. Revisa sobres acumulados. Consulta tu correo electrónico y la carpeta de spam. Accede a portales de nómina, bancos o aplicaciones financieras.

Paso 2: confirma si aceptaste entrega electrónica. Muchas personas dieron consentimiento sin notarlo. Algunos formularios solo se publican en línea.

Paso 3: contacta al emisor. Llama o escribe a tu empleador, banco o pagador. A veces el problema es una dirección incorrecta. En muchos casos pueden reenviar el documento rápido.

Paso 4: espera hasta finales de febrero. El IRS recomienda no escalar el problema antes de esa fecha. Algunos formularios llegan tarde de forma normal.

Paso 5: llama al IRS si sigue faltando. Si el documento no llega, puedes llamar al 1-800-829-1040. Ten a la mano tus datos y una estimación de ingresos basada en tus registros.

¿Puedo declarar sin el formulario?

El IRS permite usar el Formulario 4852 como sustituto de un W-2 o ciertos 1099. Solo debe usarse si hiciste un esfuerzo real por obtener el documento original. Las cifras deben ser razonables y basadas en información comprobable.

Si luego recibes el formulario real y hay diferencias, estás obligado a corregir tu declaración con el Formulario 1040-X.

El IRS es claro. Es mejor esperar que adivinar. Declarar con información incompleta aumenta el riesgo de retrasos y revisiones.

Casos especiales: Seguro Social y SSI

Si no recibiste el SSA-1099, puedes descargarlo desde ssa.gov/myaccount a partir del 2 de febrero de 2026. También puedes llamar o acudir a una oficina local.

Si solo recibes el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), no necesitas formulario. Ese beneficio no es imponible y no se reporta en impuestos.

La recomendación general es sencilla pero poderosa. No presentes tu declaración hasta tener todos los documentos. Verifica que la información sea correcta. Presentar impuestos con calma y con papeles completos protege tu reembolso y reduce problemas con el IRS. En temporada de impuestos, pasar desapercibido es una ventaja.

