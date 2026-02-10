¿Conoces el programa Nuevo Comienzo del IRS? En qué te ayuda

Cuando llega la temporada de impuestos, no todos los contribuyentes parten del mismo punto. Para muchas familias y trabajadores en Estados Unidos, el pago de impuestos puede convertirse en una carga difícil de asumir, especialmente si ya existe una deuda pendiente con el IRS. En ese escenario, el programa conocido como Nuevo Comienzo del IRS (Fresh Start) puede ser una alternativa viable para salir del problema, sin embargo, suele generar dudas, expectativas y, en algunos casos, confusión sobre cómo funciona y a quién realmente beneficia.

A medida que los contribuyentes se preparan para presentar sus declaraciones de 2025 en 2026, el contexto fiscal es distinto. La inflación, los ajustes anuales y cambios recientes en la ley tributaria federal influyen en la forma en que el IRS evalúa la capacidad de pago de cada persona. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si el programa Nuevo Comienzo cambió o si sigue siendo una opción real para aliviar deudas fiscales.

Uno de los principales malentendidos es pensar que el Nuevo Comienzo (o Fresh Start en inglés) es un solo formulario o una solicitud única. En realidad, se trata de un conjunto de políticas y alternativas del IRS diseñadas para facilitar el pago o la reducción de deudas tributarias. El programa existe desde 2012 y su objetivo es ofrecer opciones más flexibles a quienes no pueden pagar sus impuestos en su totalidad.

Para 2026, los requisitos básicos del programa no han cambiado. El IRS continúa ofreciendo alternativas como planes de pago a plazos, ofertas de transacción (Offer in Compromise), reducción de multas, alivio por embargos fiscales y otras herramientas de cobranza menos agresivas.

En términos generales, el contribuyente tiene que deber menos de $50,000 dólares entre impuestos, intereses y multas para calificar a alguna de las alternativas del programa, aunque algunas opciones permiten montos mayores si se reduce la deuda.

Además, es obligatorio haber presentado todas las declaraciones requeridas de al menos los últimos tres años. Quienes trabajan por cuenta propia o tienen un negocio deben estar al día con sus pagos estimados.

Tampoco se puede estar en un proceso activo de bancarrota. Otro punto clave es demostrar que no existe capacidad financiera para pagar la deuda completa sin afectar gastos básicos.

Lo que sí cambió en 2026 son los criterios financieros que usa el IRS para analizar cada caso. Los aumentos en la deducción estándar para declaraciones de 2025, así como nuevas deducciones para personas de 65 años o más, pueden modificar el cálculo del ingreso disponible. Esto influye directamente en cómo el IRS determina si una persona califica para alivio por dificultad económica.

También hubo ajustes en los tramos impositivos, lo que puede cambiar la percepción del IRS sobre la capacidad real de pago de un contribuyente. Sin embargo, el umbral para que el IRS presente un gravamen federal sigue siendo de $10,000 dólares. Este límite se elevó desde los $5,000 dólares con la creación del programa y no ha sido modificado.

Entre las opciones de alivio disponibles en 2026 está el estatus Currently Not Collectible (Estado actualmente no cobrable), que permite suspender temporalmente las acciones de cobro si el contribuyente demuestra que pagar afectaría sus necesidades básicas. Aunque la deuda no desaparece y los intereses siguen acumulándose, se evitan embargos de salario o cuentas bancarias.

Otra alternativa es la Offer in Compromise (Acuerdo de conciliación), que permite negociar un pago menor al total adeudado. El IRS analiza ingresos, activos y gastos razonables para decidir si acepta la oferta. También existen opciones como la reducción de multas o el alivio para cónyuges inocentes, aunque cada una tiene requisitos específicos.

Navegar estas opciones no siempre es sencillo. Por eso, muchos contribuyentes optan por trabajar con profesionales en alivio fiscal. Estos expertos conocen qué multas pueden eliminarse, cómo documentar una causa razonable y cómo presentar la información financiera de forma estratégica. También pueden solicitar alivio inmediato mientras se negocian soluciones a largo plazo.

Si bien el programa Nuevo Comienzo no cambió en esencia, el entorno fiscal sí lo hizo. Es pertinente recordar que este programa del IRS ofrece diferentes alternativas para saldar las deudas de impuestos. Entre más pronto actúes con alguna de estas opciones, tus posibilidades de quedar libre de deudas serán mayores.

