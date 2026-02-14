A quiénes el Seguro Social les pagará más de $2,000 el 18 de febrero

Miles de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos están a punto de recibir un depósito clave en febrero. Para algunos, el pago superará los $2,000 dólares. La fecha marcada en el calendario es el miércoles 18 de febrero de 2026. Aquí te explicamos quiénes califican y cómo funciona el calendario oficial.

La Administración del Seguro Social (SSA) continúa aplicando su sistema de pagos escalonados conocido como el ciclo de los tres miércoles. Este esquema organiza los depósitos mensuales según la fecha de nacimiento del trabajador que generó el beneficio. No todos cobran el mismo día.

El miércoles 18 de febrero corresponde al segundo miércoles del mes. En esa fecha recibirán su dinero quienes hayan nacido entre el día 11 y el 20 de cualquier mes. Esto aplica a jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios por sobrevivencia.

El calendario completo de los miércoles de febrero quedó distribuido de la siguiente manera:

Nacidos del 1 al 10 cobraron el miércoles 11.

Nacidos del 11 al 20 cobran el miércoles 18 .

. Y quienes cumplen años del 21 al 31 recibirán su pago el miércoles 25.

El monto que muchos esperan con interés supera los $2,000 dólares. Desde enero de 2026, la SSA aplicó un ajuste por costo de vida de 2.8%. Gracias a ese aumento, el pago promedio mensual para trabajadores jubilados alcanzó los $2,074.53 dólares. Este grupo representa más de tres cuartas partes de los 72.5 millones de beneficiarios totales.

Los trabajadores con discapacidad cobran en promedio $1,633.48 dólares al mes. Los beneficiarios por sobrevivencia reciben alrededor de $1,622.32 dólares mensuales. En el caso del programa del Seguro de Ingreso Suplementario, conocido como SSI, por sus siglas en inglés, el promedio es de $737 dólares.

El SSI funciona de manera distinta. Es un programa basado estrictamente en necesidad económica y no depende de los impuestos acumulados del Seguro Social. Generalmente, se paga el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha cae en fin de semana, el depósito se adelanta.

En febrero ocurrió un ajuste. Como el 1 de febrero fue domingo, el pago del SSI se envió el viernes 30 de enero. Además, el pago correspondiente a marzo también se adelantará al viernes 27 de febrero, ya que el próximo mes inicia igualmente en domingo.

Hay otros grupos que no siguen el ciclo de los tres miércoles. Las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 suelen cobrar el día 3 de cada mes, sin importar su cumpleaños. En febrero, ese pago se realizó el martes 3.

También existen los llamados beneficiarios duales. Son alrededor de 2.5 millones de personas que reciben tanto SSI como un beneficio regular del Seguro Social. En febrero, ellos cobraron SSI el 30 de enero y su pago regular el 3 de febrero.

En cuanto a la forma de pago, la SSA señala que “en la mayoría de los casos” ya no emite cheques en papel. Los beneficiarios pueden recibir su dinero mediante depósito directo en cuenta bancaria o a través de la tarjeta Direct Express. Quienes tengan cuenta pueden actualizar sus datos en el portal “my Social Security”. Los beneficiarios de SSI deben llamar al 1-800-772-1213 para hacer cambios.

