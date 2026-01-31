Seguro Social: quiénes recibirán $2,000 este 3 de febrero

Febrero arranca con buenas noticias para un grupo específico de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. El próximo 3 de febrero, miles de personas recibirán su pago mensual, que en muchos casos ronda o supera los $2,000 dólares, gracias a los ajustes recientes por costo de vida. No todos cobran el mismo día, por lo que es clave saber quiénes están incluidos en esta fecha.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que ese lunes se realizará uno de los primeros depósitos del mes. El pago beneficia a dos grupos concretos de personas que reciben prestaciones por jubilación, discapacidad o sobrevivencia. Para ellos, el calendario es distinto al del resto de los beneficiarios.

¿Quiénes cobran el Seguro Social el 3 de febrero?

El primer grupo está formado por beneficiarios de larga tiempo. Son personas que comenzaron a recibir pagos del Seguro Social antes de mayo de 1997. Sin importar su fecha de nacimiento, este grupo siempre cobra a inicios de mes.

El segundo grupo lo integran quienes combinan beneficios del Seguro Social con el programa SSI. El Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) está dirigido a personas de bajos ingresos mayores de 65 años o con una discapacidad. Cuando alguien recibe SSI junto con jubilación, discapacidad o sobrevivencia, su pago del Seguro Social también se deposita el día 3.

En el caso del SSI, el pago correspondiente a febrero fue adelantado y se envió el 30 de enero, ya que el 1 de febrero cae en fin de semana.

¿Por qué se habla de pagos cercanos a $2,000 dólares?

Los montos varían según el tipo de beneficio y el historial laboral. Sin embargo, las cifras promedio ayudan a entender por qué muchos recibirán alrededor de esa cantidad.

Según los datos más recientes de la SSA, hasta diciembre de 2025 el pago promedio para trabajadores jubilados era de $2,071.30 dólares al mes. En el caso de los trabajadores con discapacidad, el promedio fue de $1,633.19 dólares. Los beneficiarios de pagos por sobrevivencia recibieron en promedio $1,620.95 dólares.

Desde enero, estos montos aumentaron un 2.8% gracias al ajuste anual por costo de vida. La SSA explicó que, para la mayoría de los jubilados, esto representó un incremento promedio de $56 dólares mensuales.

¿Cuándo cobran los demás beneficiarios en febrero?

Quienes no están incluidos en el pago del 3 de febrero recibirán su dinero en una de las siguientes fechas. El día exacto depende del día de nacimiento del trabajador que generó el beneficio:

Los nacidos entre el 1 y el 10 cobran el 11 de febrero .

. Los nacidos entre el 11 y el 20 cobran el 18 de febrero .

. Los nacidos entre el 21 y el 31 cobran el 25 de febrero.

Este sistema escalonado se aplica a la mayoría de los beneficiarios actuales.

¿Cómo se entregan los pagos del Seguro Social?

La SSA ya no envía cheques en papel en la mayoría de los casos. Actualmente, existen dos métodos principales:

El primero es el depósito directo en una cuenta bancaria . Los beneficiarios pueden actualizar su información a través del portal “my Social Security”.

. Los beneficiarios pueden actualizar su información a través del portal “my Social Security”. La segunda opción es la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito diseñada para quienes no tienen cuenta bancaria. Se puede solicitar llamando al 1-800-333-1795 o en el sitio oficial del programa.

Conocer la fecha exacta de pago y el método de cobro permite evitar confusiones y retrasos.

