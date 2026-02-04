El precio del oro y la plata repuntan: persiste la volatilidad en el mercado

Tras varios días de tensión y movimientos extremos, el mercado de los metales preciosos vuelve a captar la atención de los inversionistas. El oro y la plata registraron un fuerte rebote, aunque el entorno sigue marcado por la incertidumbre, la volatilidad y la influencia directa del dólar y las tasas de interés.

En el inicio de la jornada del miércoles, el precio del oro al contado subió 2.4%, ubicándose en $5,054.6 dólares por onza, mientras que los futuros del metal dorado avanzaron cerca de 3.4%, hasta rondar los $5,100 dólares. La plata mostró un desempeño aún más agresivo, con un alza de 5.8% en el mercado spot, alcanzando los $90 dólares por onza, y un incremento del 8% en los futuros, hasta $90.16 dólares.

Este repunte se produce después de un episodio de alta tensión en los mercados. El viernes pasado, el oro sufrió una caída cercana al 10%, mientras que la plata se desplomó alrededor de 30% en una sola sesión, su peor desempeño diario desde 1980. La corrección encendió alertas, pero también abrió oportunidades para compras estratégicas.

Los especialistas resaltan que buena parte de este rebote es un interés renovado tras la severa corrección de los últimos días. Es decir, luego de que los inversionistas vieron que bajaron los precios del oro y la plata, muchos se abalanzaron a comprar nuevamente, lo que impulso su precio.

“La recuperación del oro refleja nuevas compras tras la caída, en un contexto donde los mercados se estabilizaron y el dólar estadounidense se debilitó”, explicó Ewa Manthey, estratega de materias primas en ING, en un correo electrónico.

El Índice Dólar (DXY) se mantuvo prácticamente estable en 97.382 puntos, aunque todavía lejos del máximo de 99.39 registrado el 19 de enero. Este retroceso del dólar suele favorecer a los metales preciosos, al hacerlos más atractivos para inversionistas internacionales.

Las compañías mineras también reflejaron el renovado apetito por los metales. Rio Tinto subió alrededor de 1%, Anglo American avanzó 0.7%, mientras que Antofagasta mostró una ligera baja. El índice FTSE 350 de Metales Preciosos y Minería Total Return registró un aumento cercano al 2%, reforzando el sentimiento positivo del sector.

Algunos expertos sugieren que estos movimientos de inversión también tienen que ver por el boom de la inteligencia artificial que se cree está generando una burbuja en la bolsa de valores.

“Buscan protección y se están alejando un poco del sector tecnológico”, comentó Sergio Ermotti, CEO de UBS, a CNBC.

Ermotti añadió que parte del efectivo excedente se ha redirigido hacia los mercados de capitales y, en los últimos meses, hacia los metales preciosos.

Aun así, los analistas advierten que la volatilidad no desaparecerá pronto. Manthey considera que este movimiento responde más a un ajuste de posiciones que a un cambio estructural.

“El ritmo y la sostenibilidad de nuevas alzas dependerán del dólar, las expectativas de tasas y el apetito por riesgo”, explicó.

En cuanto a proyecciones, Goldman Sachs mantiene un objetivo de $5,400 dólares por onza de oro para finales de 2026, apoyado en compras de bancos centrales y un mayor interés en ETF de oro si la Reserva Federal recorta tasas.

Bank of America es aún más optimista, con un objetivo de $6,000 dólares en los próximos meses, aunque reconoce preocupación por la rapidez de las subidas y el aumento de la volatilidad.

A este escenario se suma la incertidumbre política rumbo a las elecciones de medio término en noviembre y el posible impacto de la política monetaria bajo la eventual dirección de Kevin Warsh en la Reserva Federal. Estos factores seguirán influyendo en el comportamiento del oro y la plata, activos que muchos consideran refugio, pero que hoy exigen una lectura cuidadosa del entorno macroeconómico.

