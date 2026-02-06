Super Bowl: ¿cuánto cuesta comprar un ticket en distintas ciudades de EE.UU.?

Ir al Super Bowl no es solo una decisión de afición. También es una prueba directa al presupuesto familiar. Aunque el precio del boleto es el mismo sin importar desde dónde se compre, el impacto económico cambia drásticamente según la ciudad donde viva el aficionado. Para algunos hogares representa un lujo manejable; para otros, un golpe financiero que compite con gastos básicos de varios meses.

Para entender esa diferencia, The Action Network desarrolló el Super Bowl Ticket Burden Index (el Índice de Carga de Entradas del Super Bowl), un cálculo que mide qué tan difícil es pagar una entrada promedio al Super Bowl en distintas ciudades de Estados Unidos. El estudio no se enfoca solo en el precio del boleto, sino en cómo ese costo se compara con los ingresos y gastos cotidianos de los hogares locales.

El análisis parte de un precio promedio nacional de $6,773 dólares por boleto en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La cifra se calculó con listados de acceso general en plataformas como Ticketmaster, StubHub, SeatGeek y Vivid Seats. Ese mismo precio se aplicó a todas las ciudades para que la diferencia reflejara únicamente las condiciones económicas locales.

El índice cruza ese monto con seis variables clave:

Ingreso mensual del hogar .

. Renta .

. Transporte.

Cuidado infantil.

Servicios públicos .

. Alimentos.

Tras una puntuación de 0 al 100, donde el número más alto indica que comprar un boleto implica sacrificios financieros más severos, se determinó en cuáles metrópolis de los Estados Unidos comprar un boleto es sencillo y en cuáles un sacrificio enorme, casi imposible.

Las 10 ciudades donde más cuesta pagar un boleto del Super Bowl

En estas ciudades, el precio de una entrada choca directamente con gastos esenciales del día a día. No se trata solo de ahorrar, sino de elegir qué se deja de pagar.

1. Topeka, Kansas

La lista negra la encabeza Topeka, Kansas, con el mayor nivel de presión financiera. El costo del boleto equivale a más de cuatro años de servicios públicos y a casi nueve meses de renta promedio.

Horas de trabajo (por ticket): 224 horas

Meses de alquiler (por ticket): 8.75 meses

Meses de servicios públicos (por ticket): 53.44 meses

Meses de comestibles (por ticket): 15.12 meses

2. Mobile, Alabama

Aquí el problema no es la vivienda. Son los gastos constantes. Transporte y servicios públicos superan juntos los tres años de gasto típico.

Horas de trabajo (por ticket): 249 horas

Meses de alquiler (por ticket): 5.99 meses

Meses de servicios públicos (por ticket): 40.53 meses

Meses de comestibles (por ticket): 14.85 meses

3. Jackson, Mississippi

El impacto se reparte en varias áreas. Renta, transporte, alimentos y cuidado infantil compiten al mismo tiempo con el precio del boleto.

Horas de trabajo (por ticket): 287 horas

Meses de alquiler (por ticket): 7.05 meses

Meses de servicios públicos (por ticket): 27.57 meses

Meses de comestibles (por ticket): 15.12 meses

4. Tuscaloosa, Alabama

Los costos fijos mensuales pesan más que la renta. Transporte y servicios públicos concentran la mayor carga.

Horas de trabajo (por ticket): 256 horas

Meses de alquiler (por ticket): 5.68 meses

Meses de servicios públicos (por ticket): 43.14 meses

Meses de comestibles (por ticket): 14.85 meses

5. Enterprise, Nevada

El principal detonante es la vivienda. Un solo boleto equivale a más de un año completo de renta promedio.

Horas de trabajo (por ticket): 133 horas

Meses de alquiler (por ticket): 12.31 meses

Meses de servicios públicos (por ticket): .meses

Meses de comestibles (por ticket): 14.11 meses

6. Macon, Georgia

Horas de trabajo (por ticket): 247 horas

Meses de alquiler (por ticket): 5.18 meses

7. San Juan, Puerto Rico

Horas de trabajo (por ticket): 454 horas

Meses de alquiler (por ticket): 3.74 meses

8. Evansville, Indiana

Horas de trabajo (por ticket): 243 horas

Meses de alquiler (por ticket): 5.88 meses

9. Montgomery, Alabama

Horas de trabajo (por ticket): 223 horas

Meses de alquiler (por ticket): 6.23 meses

10. Clarksville, Tennessee

Horas de trabajo (por ticket): 193 horas

Meses de alquiler (por ticket): 5.17 meses

Las 10 ciudades donde el impacto es menor

Aunque el boleto sigue siendo caro, en estas ciudades los ingresos permiten absorber mejor el golpe financiero.

1. Fremont, California

Es la ciudad menos afectada. Solo se necesitan 72 horas de trabajo promedio para cubrir el precio del boleto. Eso significa que en una semana podrías cubrir una entrada promedio del Super Bowl.

Horas de trabajo (por ticket): 72 horas

Meses de alquiler (por ticket): 2.41 meses

Meses de servicios públicos (por ticket): 19.99 meses

Meses de comestibles (por ticket): 13.33 meses

2. Pasadena, California

La renta y el cuidado infantil son de los más bajos en la ciudad, lo que reduce significativamente la presión económica.

Horas de trabajo (por ticket): 124 horas

Meses de alquiler (por ticket): 1.96 meses

Meses de servicios públicos (por ticket): 20.51 meses

Meses de comestibles (por ticket): 13.33 meses

3. Sunnyvale, California

El alto nivel de ingresos mantiene el índice bajo, incluso con servicios públicos elevados.

Horas de trabajo (por ticket): 69 horas

Meses de alquiler (por ticket): 2.03 meses

Meses de servicios públicos (por ticket): 26.58 meses

Meses de comestibles (por ticket): 13.33 meses

4. San Mateo, California

No hay una categoría que sobresalga de forma negativa. El impacto se distribuye de manera equilibrada.

Horas de trabajo (por ticket): 81 horas

Meses de alquiler (por ticket): 2.08 meses

Meses de servicios públicos (por ticket): 26.11 meses

Meses de comestibles (por ticket): 13.33 meses

5. San Francisco, California

A pesar del alto costo de vida, el tiempo de trabajo necesario sigue siendo relativamente bajo.

Horas de trabajo (por ticket): 88 horas

Meses de alquiler (por ticket): 1.98 meses

Meses de servicios públicos (por ticket): 29.77 meses

Meses de comestibles (por ticket): 13.33 meses

6. San Jose, California

Horas de trabajo (por ticket): 89 horas

Meses de alquiler (por ticket): 2.23 meses

7. Santa Clara, California

Horas de trabajo (por ticket): 73 horas

Meses de alquiler (por ticket): 2.30 meses

8. Seattle, Washington

Horas de trabajo (por ticket): 104 horas

Meses de alquiler (por ticket): 2.77 meses

9. Anchorage, Alaska

Horas de trabajo (por ticket): 126 horas

Meses de alquiler (por ticket): 4.48 meses

10. Santa Clarita, California

Horas de trabajo (por ticket): 104 horas

Meses de alquiler (por ticket): 2.33 meses

El estudio deja claro que el Super Bowl no cuesta lo mismo para todos. La misma butaca puede representar una experiencia única o una carga financiera prolongada, dependiendo del lugar donde se viva. Antes de comprar, comprende cuál es tu capacidad de ingresos y procura no sacrificar los gastos esenciales solo por disfrutar alrededor de 5 horas de un espectáculo deportivo. Mejor velo por televisión, es más barato.

También te puede interesar: