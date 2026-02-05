Aranceles de Trump: así eran los precios antes y después de su aplicación

Cuando Donald Trump prometió aliviar el costo de vida de las familias estadounidenses, asegurando que los precios en productos básicos bajarían. Sin embargo, con el paso del tiempo, el impacto de su política arancelaria comenzó a sentirse de otra manera. Hoy, al comparar los precios antes y después de la aplicación de los aranceles, el bolsillo de los consumidores cuenta una historia distinta, marcada por incrementos en alimentos, energía y bienes cotidianos.

De acuerdo con el informe “Estado de los aranceles en EE. UU.” del Laboratorio de Presupuesto de Yale, los hogares estadounidenses pagan en promedio $2,400 dólares adicionales al año como resultado de los aranceles. Aunque la Casa Blanca sostuvo que estas medidas buscaban “proteger a los trabajadores estadounidenses” y fortalecer la posición del país en la economía global, los datos muestran un aumento generalizado en los precios.

La presión se siente con mayor fuerza en gastos esenciales. Esto resulta especialmente relevante para familias de bajos ingresos, incluidos las de origen latino, ya que destinan una mayor proporción de sus ingresos a consumo básico como alimentos, servicios y transporte.

Uno de los cambios más visibles está en el supermercado. La Oficina de Estadísticas Laborales reportó que los precios de los alimentos para consumo en el hogar aumentaron 3.1 % interanual hasta finales de diciembre.

Algunos productos básicos registraron alzas mucho más pronunciadas. El precio de la carne de res subió más de 16%, el café casi 20%, y frutas y mariscos superaron incrementos del 6%, según el Pricing Lab Tracker (Rastreador de precios de laboratorio).

No obstante, el aumento en la carne no se debe solo a los aranceles. NPR señaló que, además de la reducción en importaciones desde Brasil por tarifas comerciales, el sector enfrenta sequías y una disminución en el tamaño del ganado, factores que también presionan los precios.

Los servicios del hogar tampoco escaparon al impacto. Datos de la Administración de Información Energética (EIA) muestran que el precio promedio de la electricidad residencial alcanzó 17.47 centavos por kilovatio-hora a mediados de 2025, un alza superior al 6 % frente al año anterior.

Analistas explican que los aranceles al acero, aluminio y otros materiales utilizados en la red eléctrica elevaron los costos de infraestructura. Según Utility Dive, estos gastos terminan trasladándose a los consumidores a través de facturas más altas.

Vestirse también cuesta más. El Pricing Lab Tracker indica que los precios de la ropa aumentaron más de 15% tras la aplicación de los aranceles. Las prendas importadas subieron cerca de 18%, mientras que la ropa producida en Estados Unidos registró incrementos más moderados, de alrededor del 7%. Este diferencial refleja cómo los aranceles afectan con mayor fuerza a los productos que dependen de cadenas de suministro internacionales.

Quienes planean renovar su vivienda enfrentan aumentos aún más severos. Las alfombras y revestimientos importados son casi 49% más caros que antes de los aranceles. Los productos nacionales también subieron, con incrementos cercanos al 41%, de acuerdo con el mismo seguimiento de precios.

“Investigue los precios antes y después de los aranceles para determinar si sigue siendo prudente proceder a comprar”, recomendó Eric Mangold, estratega patrimonial certificado y fundador de Argosy Wealth Management. “Por ejemplo, los gabinetes de cocina recibieron un arancel del 25%, así que si pensaba remodelar, debe saber cuánto más le costará”.

En La Opinión, estamos conscientes que por más consejos, hay necesidades que se tienen que cubrir sí o sí; pero en el caso de remodelaciones o compra de ropa, bien valdría comparar precios antes y después de aranceles para tomar la mejor decisión financiera, que no afecte a tu bolsillo.

