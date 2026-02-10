Seguro Social: quién recibe un pago mañana, 11 de febrero

Febrero avanza y, para millones de beneficiarios del Seguro Social, la fecha del depósito es una de las más esperadas del mes. Este miércoles 11 de febrero, la Administración del Seguro Social (SSA) activa una nueva ronda de pagos correspondiente al calendario regular de distribución de beneficios, que se organiza según la fecha de nacimiento de cada beneficiario o del trabajador que generó el derecho al pago.

Mañana recibirán su dinero algunas personas que cobran beneficios por jubilación, Seguro Social por Discapacidad (SSDI) y pagos para sobrevivientes. Estos depósitos forman parte del sistema escalonado que la SSA utiliza desde hace años para distribuir los pagos a lo largo del mes y evitar saturaciones en el sistema bancario.

La mayoría de los beneficiarios del Seguro Social no cobra el mismo día. En total, más de 70 millones de personas reciben alguno de estos apoyos federales, y la gran mayoría es pagada el segundo, tercer o cuarto miércoles de cada mes. El día exacto depende del cumpleaños del trabajador cuyos impuestos financiaron el beneficio.

Si el beneficio se basa en tu propio historial laboral, la SSA toma en cuenta tu fecha de nacimiento. Si lo recibes a través del historial de un familiar, como un cónyuge o un padre, se utiliza la fecha de nacimiento de esa persona.

El miércoles 11 de febrero, al ser el primer miércoles del mes, corresponde a quienes nacieron entre el 1 y el 10, sin importar el mes o el año. El resto de los pagos se distribuirá de la siguiente manera:

Quienes nacieron del 11 al 20 cobrarán el miércoles 18 de febrero , y

, y Los nacidos entre el 21 y el 31 recibirán su pago el miércoles 25.

No todos los beneficiarios siguen este calendario de tres miércoles. Las personas que comenzaron a recibir beneficios de jubilación, SSDI o sobrevivientes antes de mayo de 1997 suelen cobrar el día 3 de cada mes. En febrero, ese grupo ya recibió su dinero el martes 3.

Los beneficiarios del programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) siguen un calendario distinto. Normalmente, cobran el primer día del mes. Como el 1 de febrero cayó en domingo, el pago de febrero se adelantó al viernes 30 de enero. El SSI es un programa basado en necesidad económica y está dirigido a personas de bajos ingresos mayores de 65 años o con una discapacidad.

Existe además un grupo conocido como beneficiarios duales, que reciben tanto SSI como Seguro Social regular. En febrero, estas personas cobraron el SSI el 30 de enero y el Seguro Social el 3 de febrero.

En cuanto a los montos, desde enero la SSA aplica un ajuste por costo de vida del 2.8%. Con ese aumento, los trabajadores jubilados reciben en promedio $2,074.53 dólares al mes. Los beneficiarios de SSDI obtienen alrededor de $1,633.48 dólares. Los pagos para sobrevivientes promedian $1,622.33 dólares. En el caso del SSI, el promedio mensual es de $737 dólares.

La SSA también ha reforzado el uso de pagos electrónicos. La agencia ha aclarado que, en la mayoría de los casos, ya no se ofrece la opción de recibir beneficios mediante cheque en papel. Los pagos se realizan principalmente por depósito directo o a través de la tarjeta Direct Express, diseñada para personas sin cuenta bancaria.

A pesar de que el Seguro Social lleva muchos años con este calendario, suele causar confusiones incluso en los jubilados que llevan muchos años recibiendo sus beneficios, con mayor razón para quienes apenas comenzaron a recibir sus pagos. Resuelto el problema, solo mantente atento de tu cuenta bancaria y maneja de buena manera ese dinero, porque deberás esperar un mes hasta el siguiente depósito.

