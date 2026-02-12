¿Pagarías solo para conseguir una entrevista de trabajo? Esto te costaría

En un mercado laboral donde enviar currículums es tan fácil como hacer clic, destacar se ha vuelto más difícil que nunca. La pregunta ya no es solo cómo encontrar empleo, sino cuánto estarías dispuesto a invertir para conseguir una simple entrevista. Hoy, algunos profesionales en Estados Unidos están pagando miles de dólares para abrir esa puerta.

Las cifras recientes de empleo en los Estados Unidos muestran un panorama mixto. En enero, se crearon 130,000 nuevos trabajos y la tasa de desempleo se ubicó en 4.3%, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Esto equivale a 7.4 millones de personas sin trabajo. Hace un año la tasa era de 4.0%, lo que refleja un ligero deterioro.

Por si la cifra de desempleo no fuera lo bastante preocupante, hay un dato mucho más alarmante: el aumento de los desempleados de larga duración. Hay 1.8 millones de personas que llevan 27 semanas o más buscando trabajo. Son 386,000 más que el año pasado. Representan el 25% del total de desempleados.

También a pesar de que el número de trabajadores a tiempo parcial por razones económicas bajó en enero, en comparación anual sigue siendo mayor. En otras palabras, muchos siguen sin encontrar jornadas completas.

Reclutamiento inverso: pagar por conseguir entrevistas de trabajo

En este contexto de alta competencia y poco empleo, surge una tendencia conocida como “reclutamiento inverso”. A diferencia del modelo tradicional, donde la empresa paga al reclutador para encontrar talento, aquí es el candidato quien paga para que lo representen y le consigan entrevistas.

Liz Bentley, entrenadora ejecutiva en Nueva York, explicó a CBS News que incluso los perfiles más calificados enfrentan obstáculos. Un aspecto que ha complicado destacarse frente a otros candidatos es el uso de las herramientas con Inteligencia Artificial (IA), que facilitan el bombardeo a empleadores con credenciales que parecen ser las mejores opciones, incluso cuando no sea así.

“Los graduados universitarios tienen dificultades para conseguir empleo”, señala Bentley. “Los MBA de las mejores universidades no están consiguiendo trabajo. Estamos viendo despidos en empleos administrativos y los empleadores están pausando la contratación. Incluso cuando se pierden puestos de trabajo, no necesariamente los están cubriendo”.

¿Cuánto cuesta pagar a las agencias para conseguir entrevistas de trabajo?

La agencia Reverse Recruiting Agency cobra $1,500 dólares al mes y garantiza al menos nueve entrevistas en tres meses.

Si el cliente acepta una oferta laboral, debe pagar además una comisión del 10% del salario anual. La empresa devuelve el primer pago mensual, pero mantiene los otros.

En términos prácticos, alguien que consiga un empleo con salario de $100,000 dólares al año terminaría pagando $13,000 dólares. Esto incluye $10,000 dólares de comisión y $3,000 dólares en cuotas mensuales.

Su fundador, Alex Shinkarovsky, aseguró a CBS News que su métrica principal es conseguir entrevistas y que sus clientes suelen recibir ofertas en unas 12.5 semanas, casi la mitad del promedio nacional, que supera las 24 semanas.

Otras firmas manejan precios distintos. My Personal Recruiter cobra entre $900 y $2,500 dólares mensuales y promete reducir el tiempo de búsqueda hasta en 50%.

Sin embargo, no todos ven con buenos ojos este modelo. Bentley advirtió que esta nueva dinámica privilegia a los trabajadores de altos ingresos, quienes pueden permitirse pagar por estos servicios, incluso si se quedan sin empleo, lo que deja en desventaja a los candidatos que más requieren generar ingresos.

“Podría introducir más desigualdad en el proceso de búsqueda de empleo. Los candidatos que pueden pagar el servicio tienen ventaja sobre los que no pueden”, aseguró.

Por su parte, para la consultora Jennifer Mastor, fundadora de Mastor Recruiting and Consulting, es más dura en su crítica.

“Nunca deberías pagarle a nadie para que te consiga un trabajo”, sentenció.

Para algunos profesionales con salarios altos, pagar puede parecer una inversión razonable frente a seis meses sin ingresos. Para otros, representa un riesgo financiero considerable, una manera de seguir sin trabajo y consumir los ahorros de emergencia con mayor rapidez.

