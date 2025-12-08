La Generación Z en EE.UU. está luchando por encontrar trabajo después de la universidad: por qué

Informes publicados recientemente por varias empresas dedicadas al análisis del mercado laboral indican que este año las contrataciones han caído a mínimos históricos, el sector se ha mostrado ajustado y las plazas de empleo se reducen cada vez más para jóvenes que buscan integrarse al campo profesional después de la universidad.

De acuerdo con un análisis de Oxford Economics, la tasa de contratación en Estados Unidos ha caído un poco más del 3% desde el 2022, y la generación Z es la que está siendo más afectada.

Para Elise Gould, economista sénior del Instituto de Política Económica, “en cierto modo, están perdiendo la oportunidad de incorporarse al mercado laboral. No es un fenómeno nuevo, pero sí preocupante”, dijo.

Los procesos de búsqueda de empleo son “desalentadores”

Muchos de estos jóvenes que ansían ingresar al mercado laboral se encuentran preparados para hacerlo, pero los procesos de búsqueda se han vuelto realmente desalentadores, lo que los lleva a buscar cualquier puesto de trabajo, aunque no sea su área de estudio o profesión.

En este sentido, Gorick Ng, asesor profesional de Harvard y profesor de la Universidad de California, Berkeley comentó que “si la oferta de oportunidades para principiantes continúa escaseando, será cada vez más difícil para esta generación mostrar ciertas marcas, ciertos cargos y ciertas viñetas en su currículum, lo que solo hará que sea más difícil conseguir el próximo empleo”, señaló.

Gorick Ng explicó que esta tendencia podría poner en riesgo la experiencia profesional adecuada de la generación Z que debería estar al día en su sector para mejorar sus habilidades y capacidades.

Las condiciones del mercado laboral afectan a los más jóvenes

Sin embargo, el estudio de Oxford Economics destaca que los jóvenes nunca la han tenido fácil cuando se trata de conseguir empleo, sobre todo cuando las condiciones económicas y de mercado laboral de un país no lo facilitan.

“En este momento, tanto empleadores como trabajadores están en una especie de espera, sin querer hacer cambios repentinos debido a la incertidumbre”, declaró Gould. Las condiciones económicas están llevando a las empresas a reducir sus puestos de trabajo y a ser más rigurosos con sus procesos de contratación.

Cory Stahle, economista sénior del Indeed Hiring Lab explicó que actualmente “se ha vuelto cada vez más difícil para casi cualquier persona conseguir empleo, especialmente para los trabajadores más jóvenes. La disminución de oportunidades también implica que los trabajadores de nivel inicial tienen más probabilidades de competir con un número cada vez mayor de trabajadores de nivel medio o superior en el proceso”, dijo.

Pero, los desafíos no solo son económicos, la tecnología también ha jugado un papel crucial, muchas empresas están reduciendo puestos de trabajo tras la automatización con servicios de IA buscando ahorrarse tiempo, calidad y dinero. “La inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas han facilitado la solicitud de prácticas. Pero cada vez que algo se vuelve más fácil, el listón se pone aún más alto, y la solicitud de empleo no es la excepción”, comentó Ng.

Sigue leyendo: