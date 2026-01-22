La brecha de riqueza en EE.UU. es la más grande en más de 30 años

La economía estadounidense crece, pero no lo hace de la misma manera para todos. Mientras una parte del país avanza con fuerza, otra se queda rezagada. Esta realidad, cada vez más visible para millones de familias en Estados Unidos, explica por qué la brecha de riqueza alcanzó su punto más alto en más de tres décadas.

Los datos más recientes de la Reserva Federal confirman que la concentración de la riqueza se ha intensificado. En el tercer trimestre de 2025, el 1% más rico de los hogares controlaba el 31.7% de toda la riqueza del país. Es la proporción más elevada desde que la Fed comenzó a medir este indicador en 1989. Al mismo tiempo, el crecimiento patrimonial del resto de la población se ha estancado o avanza con mayor lentitud.

En conjunto, ese 1% acumuló cerca de $55 billones de dólares en activos durante ese periodo. Esa cifra equivale, aproximadamente, a toda la riqueza combinada del 90% de los estadounidenses con menos recursos. Para los hogares de ingresos bajos y medios, este contraste se traduce en menos margen financiero y mayor vulnerabilidad.

“La riqueza de los hogares está altamente concentrada y se está concentrando de manera constante”, afirmó Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, en declaraciones a CBS News.

El fenómeno no se reduce a Estados Unidos. Un informe reciente de Oxfam Internacional reveló que la riqueza de los multimillonarios en 2025 creció tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años.

En ese contexto, destaca el caso de Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, cuya fortuna alcanza los $668,000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Aunque la desigualdad patrimonial no es nueva, el ritmo al que se ha ampliado desde la pandemia resulta preocupante. Zandi señala que la recuperación económica ha sido desigual. Los beneficios se concentran en la parte alta de la pirámide, mientras que los costos recaen con más fuerza en quienes tienen menos.

El consumo también ofrece una señal de esta disparidad. Durante el segundo trimestre de 2025, el 10% de las personas con mayores ingresos representó casi la mitad de todo el gasto de los consumidores en Estados Unidos. Este patrón revela quiénes tienen hoy la capacidad de sostener el dinamismo económico.

Uno de los motores clave de la brecha es el mercado bursátil. El alza de las acciones, impulsada en gran medida por inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, ha favorecido a los hogares más ricos. Ellos suelen tener una mayor proporción de su patrimonio invertida en acciones y valores financieros.

De acuerdo con Gallup, el 87% de los estadounidenses que poseen acciones viven en hogares con ingresos anuales de $100,000 dólares o más. En contraste, las familias de ingresos medios dependen principalmente del valor de sus viviendas. Ese mercado, sin embargo, muestra señales de desaceleración en el crecimiento de precios.

Para los hogares de menores ingresos, el panorama es aún más complejo. El aumento de las deudas y el costo de vida presionan sus finanzas. A esto se suma un crecimiento salarial desigual que amplía la distancia con los sectores más acomodados.

Datos de Bank of America indican que, en diciembre de 2025, los salarios de los hogares de altos ingresos crecieron a una tasa del 3%. En los hogares de ingresos medios, el avance fue de 1.5%. En los de bajos ingresos, apenas alcanzó el 1.1%. Estas diferencias, acumuladas en el tiempo, refuerzan la concentración de la riqueza.

