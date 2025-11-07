Elon Musk recibiría $1 billón en paquete salarial: accionistas de Tesla lo aprueban

Los accionistas de Tesla aprobaron uno de los paquetes salariales más grandes en la historia corporativa moderna. Elon Musk, su director ejecutivo, podría recibir una compensación de hasta $1 billón de dólares si cumple con una serie de metas de desempeño establecidas para la próxima década.

La decisión, respaldada por alrededor del 75% de los accionistas presentes en la asamblea general celebrada en Austin, Texas, consolida la posición de Musk como una figura central dentro del futuro de la automotriz.

El acuerdo, que podría convertir a Musk en el primer trillonario del mundo, fue descrito por la propia compañía como un plan de incentivos a largo plazo.

“La junta de Tesla pidió a los accionistas aprobar un paquete para retener y motivar al CEO, quien solo recibirá el pago si alcanza retornos financieros extraordinarios”, explicó el analista Dan Ives, de Wedbush Securities.

La propuesta busca garantizar que Musk permanezca al frente de Tesla tras un periodo en que su atención estuvo dividida entre múltiples empresas y proyectos políticos.

El plan establece que Musk deberá aumentar la capitalización bursátil de Tesla de $1.4 billones a $8.5 billones de dólares y lograr hitos clave, como el envío de 20 millones de vehículos eléctricos y la producción comercial de un millón de robots humanoides Optimus. De alcanzar estas metas, recibiría cientos de millones de nuevas acciones, con un valor que podría escalar a casi un billón de dólares.

La votación generó un ambiente de euforia en la sede texana de la empresa. Musk subió al escenario entre vítores y música, declarando que “lo que estamos a punto de emprender no es simplemente un nuevo capítulo en el futuro de Tesla, sino un libro completamente nuevo”. También bromeó con el público al decir que “otras juntas de accionistas son muy aburridas, pero las nuestras son un exitazo”.

Pese al entusiasmo de los seguidores de Musk, varios inversionistas institucionales rechazaron la propuesta. El fondo soberano de Noruega, el más grande del mundo, y el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (CalPERS) votaron en contra, al igual que las firmas de asesoría Glass Lewis e ISS, que consideraron excesivo el monto del incentivo. Sin embargo, Tesla cuenta con una base amplia de pequeños inversionistas minoristas, quienes terminaron inclinando la balanza a favor del empresario.

El nuevo paquete salarial también representa un desafío legal. Un tribunal de Delaware había anulado un acuerdo previo de compensación alegando que los miembros de la junta tenían vínculos demasiado estrechos con Musk. Tras la decisión judicial, Tesla trasladó su domicilio legal a Texas, mientras el Tribunal Supremo de Delaware revisa el caso original.

El anuncio llega en un momento clave para la compañía. Las ventas de Tesla cayeron drásticamente luego de que Musk encabezara la polémica Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante la administración Trump, supervisando recortes masivos de empleados públicos. Investigadores de Yale calcularon que esa asociación política pudo reducir las ventas de Tesla en hasta 1.2 millones de vehículos en tres años. Musk abandonó el cargo en mayo, prometiendo reenfocar sus esfuerzos en la automotriz.

En la misma reunión, Musk destacó el potencial de sus proyectos de inteligencia artificial y robótica.

“Su visión del ‘nuevo libro’ comienza con Optimus”, escribió el analista Gene Munster, quien señaló la ausencia de anuncios sobre nuevos modelos de autos eléctricos o avances en conducción autónoma.

Musk, sin embargo, sí afirmó que Tesla se siente “casi cómoda” permitiendo a los conductores “enviar mensajes de texto mientras conducen”, una declaración que avivó la controversia dado que los reguladores estadounidenses siguen investigando los fallos del sistema FSD (Full Self-Driving) tras varios accidentes.

Pese a las críticas, las acciones de Tesla subieron ligeramente en las operaciones posteriores al cierre bursátil. Desde su salida a bolsa en 2010, la compañía ha ofrecido a sus inversionistas un retorno superior al 35,000%, frente al 550% del S&P 500. Para muchos analistas, estos resultados refuerzan la idea de que Musk, con su estilo impredecible y su enfoque en la inteligencia artificial, sigue siendo el mayor activo de Tesla.

A pesar de sus posturas controvertidas y una que otra decisión impulsiva, para los inversores y consumidores, el mensaje es claro: el liderazgo de Musk sigue marcando el rumbo de Tesla, pero su éxito dependerá de si logra transformar sus ambiciosas promesas en resultados tangibles.

También te puede interesar: