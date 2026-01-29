Seguro Social: los jubilados tienen una buena noticia del gobierno de Trump

Para millones de jubilados en Estados Unidos, el cheque mensual del Seguro Social no es un complemento, sino la base de su estabilidad financiera. Aunque el beneficio promedio ronda apenas los $2,071 dólares al mes, para muchos adultos mayores representa el ingreso que les permite pagar renta, alimentos y medicinas. En medio de la incertidumbre económica, una reciente decisión del gobierno de Donald Trump trae un alivio temporal para un grupo específico de beneficiarios.

No todos los jubilados reciben su cheque completo cada mes. Existen varias situaciones en las que el gobierno federal puede retener una parte del pago. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona sigue trabajando y supera los límites de ingresos antes de alcanzar la edad plena de jubilación.

También existen casos más delicados. Algunos adultos mayores enfrentan embargos a su Seguro Social por deudas pendientes. Entre las razones más comunes están pagos en exceso, impuestos atrasados y deudas por manutención infantil o conyugal.

Dentro de este panorama, los préstamos estudiantiles federales en mora han sido históricamente una causa de retención del Seguro Social. Sin embargo, aquí es donde surge la buena noticia para los jubilados.

A mediados de 2025, el Departamento de Educación anunció una pausa temporal en los embargos del Seguro Social relacionados con préstamos estudiantiles federales atrasados. La agencia aclaró que esta medida no representa un cambio permanente de política, sino una suspensión provisional del cobro.

El propio Departamento de Educación dejó claro que se trata únicamente de una pausa administrativa. Esto significa que, en cualquier momento, los embargos podrían reanudarse para quienes continúen en incumplimiento con sus préstamos federales.

Aun así, este respiro brinda una oportunidad valiosa. Los prestatarios de préstamos estudiantiles federales cuentan con más protecciones que quienes tienen préstamos privados. Los jubilados con dificultades económicas pueden solicitar una exención por dificultad financiera ante el Departamento de Educación, lo que podría evitar que su cheque del Seguro Social sea afectado cuando se reactive el cobro.

Los expertos recomiendan actuar cuanto antes. Esperar a que los embargos se reanuden puede reducir las opciones disponibles y aumentar el estrés financiero en una etapa de la vida donde la estabilidad es clave.

Muchos adultos mayores cargan con deudas estudiantiles que no siempre son propias. En numerosos casos, los préstamos se originaron para ayudar a un hijo o nieto a pagar la universidad. En otros, los jubilados firmaron como cofirmantes, una práctica común en préstamos privados.

En cambio, el Seguro Social no puede ser embargado por préstamos estudiantiles privados en mora. Aunque los prestamistas privados pueden demandar para recuperar el dinero, los beneficios del Seguro Social generalmente están protegidos en esos casos.

La retención del Seguro Social solo aplica a préstamos estudiantiles federales impagos. Por eso, es fundamental que los jubilados conozcan el tipo de deuda que tienen, esto podría ser la diferencia entre tener dinero o correr riesgos de quedarte sin él en etapas avanzadas de su vida.

