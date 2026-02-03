Los precios del oro y la plata caen tras ascenso récord: por qué

Después de brillar con fuerza y romper récords históricos, el oro y la plata comenzaron a perder su lustre. Al menos por un momento. Lo que parecía una carrera imparable se transformó en una fuerte corrección que tomó por sorpresa a muchos inversionistas. ¿Y sabes algo? La caída no fue casual. Detrás del movimiento hay decisiones políticas, expectativas económicas y dinámicas de mercado que vale la pena entender. Por todo esto es que siempre te decimos que debes conocer los riesgos antes de invertir en cualquier activó.

Durante la última semana, ambos metales preciosos habían alcanzado niveles nunca vistos. El oro llegó a superar los $5,500 dólares por onza, mientras la plata acompañaba el impulso. Sin embargo, el viernes marcó un punto de inflexión. El oro llegó a caer por debajo de los $4,500 dólares en operaciones nocturnas.

“Fue la mayor caída diaria del oro desde 2013”, aseguró Michael Brown, estratega senior de Pepperstone, a CBS MoneyWatch.

La plata tuvo un golpe aún más severo, con un desplome superior al 31% en una sola jornada.

Aunque este lunes los precios mostraron un leve rebote, situándose alrededor de $4,779 dólares para el oro y $81 dólares para la plata, el daño ya estaba hecho. Muchos se preguntan qué detonó un ajuste tan abrupto.

¿Qué explica el ascenso y descenso abrupto del oro y la plata?

En el último año, los metales preciosos se beneficiaron del miedo. La incertidumbre geopolítica global, el aumento del endeudamiento gubernamental y las dudas sobre la estabilidad económica empujaron a los inversionistas hacia activos considerados refugio. Pero ese mismo entusiasmo terminó amplificando la caída.

Uno de los catalizadores clave fue el anuncio del presidente Donald Trump sobre su nominación de Kevin Warsh como posible sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Aunque Warsh ha defendido en el pasado tasas de interés más bajas, es visto como una figura dura frente a la inflación. Con los precios al consumidor aún por encima del objetivo del 2% de la Fed, los analistas creen que su postura podría frenar recortes agresivos en las tasas.

Este escenario suele afectar al oro. Cuando las tasas suben o se espera que se mantengan elevadas, el metal pierde atractivo porque no genera intereses. En esos momentos, muchos inversionistas optan por acciones u otros activos con mayor rendimiento potencial.

A esto se sumó el fortalecimiento del dólar. La divisa estadounidense venía de tocar mínimos de cuatro años, pero repuntó tras el anuncio de Warsh. Históricamente, el oro y el dólar se mueven en direcciones opuestas.

“El rebote del dólar actuó como detonante para una rápida reducción del riesgo y una fuerte liquidación”, explicó Gregory Shearer, director ejecutivo de investigación global de materias primas en J.P. Morgan.

Otro factor clave fue el uso excesivo de apalancamiento. Muchos inversionistas habían pedido préstamos para aprovechar la subida del oro. Cuando los precios comenzaron a caer, las casas de bolsa elevaron los requisitos de margen. En este panorama, “muchos eligieron, o se vieron obligados, a vender. Este proceso empuja los precios a la baja sin importar los fundamentos”, comentó Nigel Green, CEO de deVere Group.

Las perspectivas ahora están divididas: algunos creen que, una vez termine la venta forzada, podría haber un rebote técnico. JPMorgan incluso elevó su proyección de cierre de año para el oro a $6,300 dólares. Otros, como Neil Shearing de Oxford Economics, advierten que el mercado muestra señales de euforia y miedo a quedarse fuera, inflando una posible burbuja.

Para los inversionistas, especialmente los primerizos, que desean incursionar en este modelo, deben saber que los metales preciosos siguen siendo sensibles a la política monetaria, al dólar y al comportamiento emocional del mercado. Aunque se les considera uno de los activos refugio cuando la economía nacional y la geopolítica es turbulenta, son estos mismos factores los que pueden hacerlos temporalmente más volátiles, dejándote en una espiral descendente si te subes al barco más tarde que los demás.

