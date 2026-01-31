Cobrarán una tarifa de $45 para viajeros sin Real ID a partir del 1 de febrero

Viajar en avión dentro de Estados Unidos será un poco más caro para algunos pasajeros a partir del 1 de febrero. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) comenzará a cobrar una tarifa de $45 dólares a quienes no presenten una identificación válida bajo el estándar Real ID al pasar por los controles de seguridad en los aeropuertos. La medida busca cubrir el costo de revisiones adicionales y evitar que viajeros sin documentos adecuados sean rechazados en el punto de control.

En lugar de impedir que estas personas vuelen, la TSA implementará un programa llamado ConfirmID. Este sistema permite verificar la identidad del pasajero mediante preguntas personales cuando no se cuenta con una Real ID, un pasaporte u otra identificación aceptada. El proceso es más largo y detallado, y por eso tendrá un costo adicional para el viajero.

La Real ID es una licencia de conducir, permiso de aprendizaje o tarjeta de identificación estatal que cumple con los estándares federales. Se reconoce fácilmente porque tiene una estrella negra o dorada en la esquina superior derecha.

Desde hace años, el gobierno federal ha advertido que este tipo de identificación será clave para volar dentro del país.

A principios de enero, la TSA pidió a los pasajeros que se preparen con anticipación para evitar retrasos en los aeropuertos.

“TSA ConfirmID será una opción para los viajeros que no lleven una Real ID u otra forma aceptable de identificación al punto de control y aun así deseen volar”, declaró Adam Stahl, funcionario senior que ejerce como subadministrador adjunto de la TSA, en un comunicado del 15 de enero.

¿Quiénes deberán pagar la tarifa de $45 dólares?

La tarifa aplicará a cualquier pasajero que no presente una Real ID ni un documento equivalente, como un pasaporte o una tarjeta de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional.

La TSA aclaró que el cargo se aplicará en los puntos de control de seguridad en todos los aeropuertos del país.

Este sistema de pago valida la identidad del viajero por un periodo de 10 días, lo que significa que no será necesario pagar nuevamente si se vuela dentro de ese lapso. Aunque la TSA ya contaba con métodos alternativos para verificar identidades, ahora el cambio principal es que el servicio tendrá un costo.

“Es una política que existe desde hace mucho tiempo. Lo que cambió es que ahora se está cobrando por ella”, explicó Julian Kheel, director ejecutivo y fundador de Points Path, una empresa especializada en análisis de viajes.

¿Cuándo y cómo se paga el cargo?

La TSA recomienda pagar la tarifa antes de llegar al aeropuerto. Para ello, los viajeros deben ingresar al sitio tsa.gov/ConfirmID antes de su viaje. Tras completar el pago, recibirán un recibo por correo electrónico que deberán mostrar a un oficial de seguridad.

El sistema acepta pagos mediante cuenta bancaria (ACH), PayPal, Venmo, así como tarjetas de débito o crédito. Quienes no paguen con anticipación podrían enfrentar demoras significativas y aumentar el riesgo de perder su vuelo. Además, este tipo de retrasos no suele estar cubierto por los seguros de viaje.

Según la TSA, el proceso adicional puede sumar hasta 30 minutos extra al tiempo habitual de revisión. Por eso, se recomienda llegar con mayor anticipación al aeropuerto.

¿Ya cumples con el requisito Real ID?

De acuerdo con la TSA, el 94% de los viajeros ya cumple con los requisitos, ya sea porque tienen una Real ID o porque usan otra identificación válida, incluido un pasaporte extranjero. Muchos pasajeros desconocen que ya cuentan con un documento aceptable.

“Es posible que ya tengas un sustituto de Real ID en tu billetera y ni siquiera lo sepas”, señaló Kheel. Revisar la lista oficial de identificaciones aceptadas puede evitar gastos innecesarios y contratiempos.

Aunque la tarifa de $45 dólares no representa una gran fuente de ingresos para la TSA, la agencia sostiene que garantiza que el costo de la verificación adicional sea asumido por el viajero y no por los contribuyentes.

