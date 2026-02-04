EITC: cómo calificar a un reembolso de más de $8,000

Para muchas familias trabajadoras, la temporada de impuestos no solo es una obligación anual, sino una oportunidad real de recibir un impulso financiero importante. El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, conocido como EITC, puede generar reembolsos que superan los $8,000 dólares, pero solo para quienes cumplen con criterios específicos que no siempre son evidentes a simple vista.

Este crédito reembolsable está diseñado para apoyar a personas con ingresos bajos o moderados. A diferencia de otros beneficios fiscales, el EITC puede resultar en dinero en efectivo aun cuando no se deban impuestos. Por eso, entender cómo calificar es clave para no perder este beneficio.

Nivel de ingresos permitido según tu situación familiar

El primer filtro para el EITC es el ingreso anual. Para el año tributario 2025, los límites cambian dependiendo del estado civil y el número de hijos calificados.

Una pareja casada que declara en conjunto y tiene tres hijos puede ganar hasta $68,675 dólares y aun así ser elegible para un crédito máximo de $8,046 dólares. En el caso de contribuyentes sin hijos, el ingreso permitido es menor, y el crédito máximo ronda los $649 dólares.

Estos rangos hacen que muchas personas califiquen sin saberlo, especialmente hogares con uno o dos ingresos.

Edad y estatus personal del contribuyente

El EITC no está limitado únicamente a padres de familia. Un contribuyente sin hijos también puede reclamarlo si cumple con ciertos requisitos.

Debe tener al menos 25 años y menos de 65 años, no ser reclamado como dependiente en la declaración de otra persona y haber vivido en Estados Unidos durante al menos seis meses del año. Este punto es especialmente relevante para trabajadores solteros o parejas jóvenes.

Además, no todos los trabajadores califican. Es necesario que el contribuyente y su familia tengan un número de Seguro Social válido. Las personas con un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) no son elegibles a este crédito fiscal.

Tipo de ingreso que sí cuenta para el EITC

El IRS define como ingreso ganado todo aquel que proviene del trabajo. Esto incluye sueldos, salarios, propinas e ingresos netos por trabajo por cuenta propia.

También califican ciertos pagos menos conocidos, como compensaciones por huelga sindical, pagos por incapacidad a largo plazo antes de la edad de retiro e ingresos como empleado estatutario. Esto significa que freelancers, contratistas independientes y trabajadores de la economía digital no están excluidos del crédito.

Ingresos que no califican como ingreso ganado

No todo el dinero recibido durante el año cuenta para el EITC. Existen ingresos que el IRS excluye expresamente.

Entre ellos están los beneficios del Seguro Social, el desempleo, los ingresos de jubilación, la pensión alimenticia, la pensión para el cónyuge divorciado y pagos recibidos mientras se está encarcelado. Confundir estos ingresos puede provocar errores en la declaración.

Límite de ingresos por inversiones

Este criterio suele pasar desapercibido y puede descalificar automáticamente al contribuyente.

Para 2025, si se reciben más de $11,950 dólares en ingresos por inversiones, como intereses, dividendos o ganancias de capital, no se puede reclamar el EITC. Incluso pequeños rendimientos acumulados pueden superar este límite sin que el contribuyente lo note.

Cambios personales que afectan la elegibilidad

La elegibilidad para el EITC no es permanente. Puede variar de un año a otro según la situación personal.

Un nuevo empleo, la pérdida de ingresos adicionales, cambios en el estado civil, modificaciones en el trabajo del cónyuge o el nacimiento o adopción de un hijo pueden alterar el monto del crédito o eliminarlo por completo. Por eso es importante revisarlo cada temporada de impuestos.

Uso de software para no dejar dinero perdido

Los programas de preparación de impuestos ofrecen una ventaja clara. Al ingresar correctamente la información, el sistema identifica automáticamente los créditos disponibles y reduce el margen de error.

Dado que el EITC es uno de los créditos más valiosos para los trabajadores, utilizar herramientas confiables puede marcar la diferencia entre recibir un reembolso mínimo o uno de varios miles de dólares.

Riesgos de reclamar el EITC incorrectamente

El IRS toma muy en serio este crédito. Si detecta negligencia al inflar información, puede prohibir el acceso al EITC por dos años.

En casos de fraude intencional, la sanción puede extenderse hasta 10 años sin derecho al crédito. Estas penalidades no aplican a errores administrativos, pero sí a la manipulación deliberada de datos financieros.

Como te acabas de percatar, el EITC es uno de los créditos fiscales más valiosos por su potencial de recibir un reembolso de impuestos. Al mismo tiempo, es de los beneficios tributarios que más cuida el gobierno de los Estados Unidos. Aun cuando su objetivo es ayudar a los trabajadores y las familias de bajos ingresos, castiga fuertemente la manipulación de información para forzar la calificación. Acércate con un profesional que te ayude a determinar si calificas o no a este crédito.

