Cae el precio de la plata: ¿existe un límite legal de posesión si quieres invertir?

El movimiento reciente del mercado de la plata ha despertado tanto interés como dudas entre inversionistas. La caída en su precio tras alcanzar niveles históricos ha sido interpretada por algunos como una oportunidad de entrada. Al mismo tiempo, surge una pregunta frecuente entre quienes consideran comprar plata física: ¿existe una cantidad máxima permitida por la ley? Te aclaramos estos dos aspectos que se han vuelto relevantes en los últimos días.

La caída del precio de la plata y lo que significa para el inversionista

Al 5 de febrero de 2026, el precio de la plata se ubicó en $76.06 dólares por onza, según datos de Priority Gold. Esta cifra representa una baja notable frente a finales de enero, cuando el metal superó la barrera de los $100 dólares por onza.

Sin embargo, el ajuste no borra el fuerte avance registrado en el último año. En febrero de 2025, la plata se vendía alrededor de $32.30 dólares por onza. Esto significa que, incluso tras la caída reciente, el precio actual es más del doble que el de hace doce meses. En su punto más alto, el aumento llegó a ser cercano al 270 % en comparación con enero del año anterior.

Los metales preciosos suelen experimentar correcciones después de subidas aceleradas. En ese sentido, la baja reciente no necesariamente indica una tendencia negativa a largo plazo. De hecho, desde una perspectiva histórica, la plata ha mostrado capacidad de recuperación y crecimiento sostenido en periodos de incertidumbre económica.

De acuerdo con algunos especialistas consultados por CBS News, aunque el precio de la plata está a la baja en este momento, es poco probable que se mantenga en este nivel por mucho tiempo. Este tipo de análisis es el que lleva a muchos inversionistas a considerar que la caída actual podría ser un punto de entrada más accesible, sin tener que pagar los máximos recientes.

¿Existe un límite legal para poseer plata en Estados Unidos?

La preocupación sobre una posible restricción legal no es nueva. Cuando un activo sube con rapidez y gana atención mediática, surgen rumores y confusiones. En el caso de la plata, la ley es clara. No existe un límite federal sobre la cantidad de plata que una persona puede poseer legalmente en Estados Unidos.

Cualquier ciudadano o residente puede comprar y mantener cantidades ilimitadas de plata física, ya sea en monedas, barras o lingotes. Este derecho se deriva del mismo marco legal que permite la posesión de oro desde 1974, cuando se eliminaron las restricciones históricas sobre los metales preciosos.

La confusión suele originarse en los requisitos de reporte, que no deben confundirse con prohibiciones. Por ejemplo, ciertas ventas deben ser reportadas al Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante el formulario 1099-B. Esto aplica a productos específicos, como barras de 1,000 onzas o determinados volúmenes de monedas Silver Eagle.

Además, las compras en efectivo que superan los $10,000 dólares activan reportes bajo las leyes antilavado de dinero. Esta regla no es exclusiva de la plata y se aplica en múltiples sectores. A nivel estatal, las normativas suelen alinearse con la política federal, por lo que no hay límites adicionales relevantes en la mayoría de los casos.

Más allá de la legalidad, poseer grandes cantidades de plata implica retos prácticos. El almacenamiento seguro, la liquidez al momento de vender y el tratamiento fiscal son factores clave. La plata es considerada un activo coleccionable, lo que puede traducirse en impuestos más altos sobre las ganancias de capital.

La caída del precio y la ausencia de límites legales pueden resultar atractivas. Sin embargo, antes de comprar, es fundamental evaluar cómo encaja la plata dentro de un plan financiero más amplio, considerando riesgos, costos y objetivos personales a largo plazo.

