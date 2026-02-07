Super Bowl: alertan sobre estafas antes del gran partido

El Super Bowl representa mucho más que fútbol americano. Es un evento cultural que mueve miles de millones de dólares en apuestas, boletos y productos oficiales. Esa enorme actividad económica también atrae a estafadores que buscan aprovechar la emoción del momento y la urgencia de los fanáticos por no quedarse fuera del espectáculo.

Ante este panorama, legisladores federales han emitido alertas para advertir sobre fraudes que suelen intensificarse en los días previos al partido.

“Desafortunadamente, los fanáticos deben ser conscientes de que delincuentes pueden intentar robar su dinero y su información personal mediante estafas ilegales relacionadas con apuestas deportivas, boletos y mercancía”, señaló la senadora Maggie Hassan, demócrata por New Hampshire e integrante del Comité Económico Conjunto del Congreso.

A continuación, los principales engaños detectados y cómo identificarlos.

1. Estafas en apuestas deportivas en línea

El auge de las apuestas deportivas digitales ha creado nuevas oportunidades para el fraude. Para el Super Bowl LX, se espera que los estadounidenses apuesten cerca de $1,800 millones de dólares. Ese crecimiento ha sido aprovechado por criminales que crean sitios web falsos que imitan plataformas legítimas.

Gracias al uso de inteligencia artificial, estos portales fraudulentos pueden copiar gráficos, logotipos y diseños con gran precisión. A simple vista, parecen auténticos. Suelen atraer a los usuarios con promociones llamativas, como bonos “sin riesgo” o promesas de ganancias garantizadas.

Una vez que el dinero es depositado, los problemas comienzan. Algunos sitios exigen pagos adicionales para liberar supuestas ganancias. Otros simplemente bloquean el acceso a la cuenta. Los legisladores recomiendan verificar que la casa de apuestas tenga sede en Estados Unidos y esté regulada por autoridades estatales. Los sitios offshore no cuentan con protecciones para el consumidor.

2. Fraudes en la venta de boletos del Super Bowl

Los boletos para el Super Bowl son uno de los productos más codiciados del año. En esta edición, los precios más bajos rondan los $5,000 dólares. Esa demanda convierte a los aficionados en blancos ideales para estafadores que se hacen pasar por vendedores legítimos.

Muchos fraudes ocurren en redes sociales, donde supuestos particulares ofrecen entradas de último momento. En otros casos, los boletos se venden en páginas web no verificadas. El resultado suele ser el mismo. Boletos digitales falsificados que no funcionan en el estadio o boletos que nunca llegan.

Las autoridades recomiendan comprar únicamente en sitios oficiales de la NFL o en plataformas de reventa reconocidas que ofrezcan garantías al comprador. También aconsejan utilizar tarjetas de crédito y evitar métodos de pago difíciles de rastrear, como transferencias bancarias, tarjetas de regalo o criptomonedas.

3. Estafas con mercancía y productos oficiales

La fiebre por jerseys, gorras y recuerdos del Super Bowl también es aprovechada por redes de falsificación. Antes de ediciones pasadas del partido, las autoridades han decomisado decenas de millones de dólares en mercancía pirata, desde camisetas hasta joyería deportiva.

Estos productos suelen ser de mala calidad y no coinciden con las imágenes promocionales. En algunos casos, el consumidor nunca recibe el pedido.

Para reducir riesgos, el Comité Económico Conjunto recomienda verificar la reputación del vendedor a través de la Better Business Bureau (la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales).

También es importante buscar una dirección física real, un número telefónico funcional y revisar las políticas de envío, devoluciones y reembolsos. La falta de esta información suele ser una señal de alerta.

La emoción previa al Super Bowl no debe traducirse en decisiones apresuradas. Verificar la legitimidad de plataformas, vendedores y promociones es clave para evitar pérdidas económicas y proteger la información personal en uno de los eventos más esperados del año. Queremos que disfrutes el show, no que seas el protagonista de una tragedia no escrita.

