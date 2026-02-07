Cómo saber que eres adicto al dinero: aquí las señales de alerta

Hablar de adicciones que se relacionen con el dinero suele llevarnos a pensar en excesos visibles, como las compras impulsivas o las deudas fuera de control. Sin embargo, existe una relación poco discutida y silenciosa que también puede ser dañina. La adicción al dinero no siempre se nota por lo que gastas, sino por cómo piensas, trabajas y tomas decisiones alrededor de él. Identificar estas señales a tiempo puede marcar la diferencia entre una vida financiera sana y una obsesión que termina cobrando factura.

Uno de los primeros focos rojos es trabajar sin parar. No se trata de amar tu profesión o ser disciplinado. El problema surge cuando el trabajo se convierte únicamente en un medio para generar más ingresos, sin importar el desgaste personal.

“No es que les guste trabajar, sino que les gusta la idea de ganar más”, comentó Brandon Gregg, asesor financiero certificado de BBK Wealth Management, a GOBankingRates. “El problema es que trabajan demasiado y sufren agotamiento y agotamiento. Esto también les quita tiempo para la familia o para sí mismos y, con el tiempo, puede causar problemas de salud, especialmente si el trabajo es demasiado exigente”.

Otra señal preocupante aparece cuando el dinero empieza a desplazar valores personales. Gregg advierte que, en algunos casos, la ambición económica puede llevar a decisiones poco éticas, incluso ilegales. Cuando las consecuencias dejan de importar, la alerta ya está encendida.

“La adicción al dinero es real, pero puede que la búsqueda de dinero sea el problema o la ruta tomada para conseguirlo”, señaló Marcus Sturdivant Sr., miembro gerente de The ABC Squared, al mismo medio especializado.

También existe una adicción menos evidente, ligada a la validación social. Esto tiene mucha relación con aquellas personas que sienten la presión de querer impresionar a familiar, amigos y desconocidos y el único medio para conseguirlo es el dinero.

“No están generando riqueza para un estilo de vida o libertad”, explica Andrew Lokenauth, de Fluent in Finance. “La están generando para validar su estatus. Si se elimina la posibilidad de contarle a la gente sobre su éxito, el impulso desaparece”.

En estos casos, el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en un trofeo. El dinero ya no es el medio, es el fin.

Contrario a lo que muchos piensan, la adicción al dinero no siempre implica gastar sin control, puede manifestarse como acumulación extrema. El miedo constante a gastar puede ser una forma de dependencia.

“Si tienes una vida financiera sana, ahorros cuantiosos y pocas o ninguna deuda, pero vives como si fueras pobre, podrías ser adicto al dinero”, asegura Melanie Musson, experta en finanzas de Quote.com. “Quieres más y más, y lo que te sobra no te alcanza. Tienes miedo de gastar porque estás acumulando tus activos“.

Este tipo de conductas suele normalizarse, especialmente en comunidades donde el sacrificio económico es visto como virtud. Pero vivir únicamente para acumular ingresos, sin disfrutar estabilidad, descanso o relaciones, también tiene un costo emocional.

El dinero es una herramienta poderosa. Puede dar seguridad y oportunidades. Pero cuando controla decisiones, identidades y valores, deja de servir y empieza a dominar. Tal y como lo hace cualquier adicción conocida.

Reconocer estas señales no implica renunciar a metas financieras, debe verse como una manera de replantear la relación con el dinero, buscar equilibrio y recordar que la estabilidad económica no debería construirse a costa de la salud, la ética o el bienestar personal.

También te puede interesar: