Qué pasa con mi reembolso de impuestos si debo dinero al IRS: ¿lo recibiré?

Cada temporada de impuestos trae una mezcla de alivio y preocupación. Muchos contribuyentes esperan un reembolso que puede ayudar a pagar deudas, cubrir gastos grandes o reforzar el ahorro. Pero si arrastras una deuda con el IRS de años anteriores, surge una duda clave: ¿ese dinero llegará realmente a tu cuenta bancaria?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) procesa más de 160 millones de declaraciones cada año. Millones de personas reciben reembolsos, algunos de ellos considerables. Sin embargo, cuando existen impuestos atrasados, el panorama cambia y es importante entender cómo funciona el sistema.

La buena noticia es que sí puedes generar un reembolso aunque debas dinero de años previos. El cálculo del reembolso se basa únicamente en tu situación fiscal del año actual. Es decir, ingresos, deducciones, créditos y retenciones determinan si pagaste de más.

Si durante el año te retuvieron más impuestos de los necesarios o hiciste pagos estimados superiores a tu obligación real, el resultado será un saldo a tu favor. Ese derecho no desaparece automáticamente por tener una deuda anterior.

No obstante, existe un mecanismo llamado “offset” o compensación. A través del Programa de Compensación del Tesoro, el IRS puede tomar tu reembolso y aplicarlo directamente a la deuda pendiente. Este proceso es automático y no requiere tu autorización previa.

En la práctica, el dinero no pasa por tus manos. Si te corresponden $2,500, pero debes $4,000 dólares en impuestos atrasados, el IRS retendrá el total del reembolso y lo aplicará a tu saldo. Aún quedarían $1,500 dólares pendientes por pagar.

Si la situación es inversa, el resultado cambia. Por ejemplo, si debes $1,000 y tu reembolso es de $2,500 dólares, el IRS descontará la deuda y te enviará los $1,500 dólares restantes. Solo recibirás dinero cuando el total adeudado haya sido cubierto.

Este procedimiento aplica aunque estés en un plan de pagos. Incluso si cumples puntualmente con tus cuotas mensuales, el IRS puede seguir interceptando tus reembolsos hasta liquidar completamente la deuda. No importa si corresponde a uno o varios años fiscales.

Frente a este escenario, actuar con anticipación es clave. Una alternativa común es solicitar un acuerdo de pago a plazos. Esto te permite distribuir la deuda en cuotas manejables, aunque los reembolsos futuros seguirán siendo compensados.

Si atraviesas una dificultad económica seria, puedes pedir el estatus de “Actualmente No Cobrable”. Esto pausa temporalmente las acciones de cobro. Sin embargo, los intereses y multas continúan acumulándose.

Otra opción es presentar una Oferta de Compromiso. Este programa permite negociar el pago por un monto menor al total adeudado. No todos califican, ya que el IRS evalúa estrictamente la capacidad real de pago del contribuyente.

También puedes ajustar tus retenciones en el formulario W-4. Si cada año te retienen demasiado y luego el IRS toma tu reembolso, podrías reducir esa retención. Así recibes más dinero en cada cheque durante el año, en lugar de esperar un reembolso que será aplicado a tu deuda. Eso sí, debes evitar quedarte corto y generar un nuevo saldo pendiente.

En casos complejos o deudas elevadas, buscar asesoría profesional puede marcar la diferencia. Empresas especializadas en alivio tributario o asesores fiscales pueden ayudarte a negociar con el IRS y evaluar la mejor estrategia según tu situación financiera.

Tener impuestos atrasados no elimina tu derecho a un reembolso. Pero sí hace muy probable que ese dinero se use para saldar la deuda antes de que lo recibas. Por eso, más que contar con ese cheque anual, conviene enfocarse en resolver el problema de raíz y tomar decisiones informadas que protejan tu estabilidad financiera.

