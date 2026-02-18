¿Habría cheques de estímulo en 2026? Los dos escenarios económicos que los generarían

Desde el 2020 que se enviaron los cheques de estímulo a causa de la pandemia de Covid-19, la posibilidad de recibir uno nuevo genera expectativa entre millones de familias en Estados Unidos, y en 2026 no es la excepción. Para quienes se preguntan qué se necesitaría para que el gobierno de Donald Trump, quien no está nada peleado con la posibilidad de enviar dinero, como sus cheques de dividendo arancelario, les compartimos los escenarios que podrían abrir esa puerta.

A principios de año, el presidente Donald Trump habló sobre un posible “dividendo arancelario”. Sin embargo, no existe anuncio oficial ni legislación en curso. Como ocurrió en 2020 y 2021, cualquier pago directo necesitaría aprobación del Congreso.

Para analizar qué tendría que pasar, GOBankingRates consultó a especialistas en economía, quienes explicaron a detalle el panorama económico del país que detonaría este tipo de ayudas. La conclusión es clara: los cheques de estímulo no se activan por simple desaceleración, se necesitan crisis profundas.

“Otra ronda de cheques de estímulo casi con certeza requeriría un shock agudo en toda la economía en lugar de un período de crecimiento más lento o debilidad aislada”, comentó Lisa Simon, economista jefe de Revelio Labs.

Además, recordó que estos pagos suelen utilizarse cuando millones de hogares pierden ingresos de forma repentina y el gobierno necesita reactivar el consumo rápidamente.

Durante la pandemia, leyes como la Ley CARES y el American Rescue Plan autorizaron tres rondas de pagos. Fueron de $1,200, $600 y $1,400 dólares. Según CNBC, alrededor del 90% de los contribuyentes recibió algún tipo de alivio.

Con base en el análisis de los expertos, estos son los dos escenarios que podrían generar cheques en 2026.

1. Colapso repentino del empleo y del consumo

El primer escenario sería un deterioro acelerado del mercado laboral. Esto implicaría despidos masivos en poco tiempo, lo que implicaría un aumento brusco del desempleo.

Si millones de personas pierden ingresos al mismo tiempo, el consumo se frena, las familias reducen gastos, las empresas dejan de contratar y la economía entra en un círculo negativo.

Simon señala que este tipo de situación podría originarse por un evento externo grave. Por ejemplo, un conflicto internacional que paralice el comercio o afecte la confianza empresarial. En ese contexto, el gobierno podría considerar transferencias directas para sostener la demanda.

Entre las señales de alerta estarían un aumento rápido en las solicitudes de desempleo, caída marcada en ventas minoristas y un incremento significativo en ejecuciones hipotecarias.

2. Un desplome financiero similar al de 2008

El segundo escenario sería una crisis en los mercados financieros. Especialmente si ocurre una caída abrupta en la bolsa.

Simon menciona la posibilidad de que empresas tecnológicas o de inteligencia artificial pierdan valor de manera repentina. Un desplome generalizado podría generar pánico financiero. Esto afectaría inversiones, empleo y crédito.

Una crisis de este tipo podría parecerse a la de 2008. En ese entonces, el gobierno aprobó estímulos para evitar una recesión más profunda. Aun así, la economista advierte que estos eventos son difíciles de anticipar.

“Los economistas tendemos a ser muy malos prediciendo eventos tipo ‘Cisne Negro’, que serían el tipo de requisito para un escenario con cheques de estímulo”, afirmó Simon. “Los cheques de estímulo suelen ser una respuesta a una crisis, no una herramienta que se use durante una desaceleración normal en una economía que funciona”.

Hoy el panorama es distinto al de 2020. El desempleo se mantiene relativamente bajo, pero el consumo sigue activo. Asimism, la inflación limita decisiones fiscales expansivas.

“Aunque un cheque de estímulo sería bienvenido, las dificultades necesarias para que se apruebe no valen la pena”, concluye Melanie Musson, experta financiera de Quote.com.

Por ahora, hablar de cheques en 2026 es una hipótesis condicionada a escenarios extremos muy difíciles de ver este año, a pesar de una inflación todavía por encima de la meta del 2% de la Reserva Federal, a pesar de los aranceles que han encarecido los productos de consumo y a pesar de la reducción de contrataciones. Si pudiéramos recomendar algo, es no esperar a que un cheque de estímulo se entregue en el futuro remoto.

