1 de cada 5 empleos en EE.UU. en riesgo por la automatización, según un informe

Uno de cada cinco empleos en Estados Unidos podría transformarse o desaparecer en las próximas dos décadas debido al avance de robots y tecnologías automatizadas. Así lo advierte un nuevo análisis que pone cifras concretas a un debate que ya inquieta a millones de trabajadores. La automatización ya no es una posibilidad lejana, es una realidad comercialmente disponible.

El estudio elaborado por economistas de Oxford Economics, firma global de asesoría en inversiones, señala que alrededor del 20% de los puestos laborales en el país son altamente vulnerables a ser reemplazados por tecnología existente. Es decir, no se trata de desarrollos experimentales, sino de soluciones que ya están en el mercado.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores evaluaron más de 800 ocupaciones distintas. Analizaron las funciones específicas de cada empleo. Luego midieron qué tan viable es que esas tareas sean realizadas por máquinas o sistemas automatizados.

El sector más expuesto es transporte y logística. Cerca del 60% de los empleos en esta industria tiene potencial de automatización en los próximos 20 años. Esto incluye conductores de camiones, repartidores y trabajadores de almacenes.

“Estos empleos no están distribuidos de manera uniforme en la economía; de hecho, están concentrados en varios sectores donde representan una proporción extraordinariamente alta de la fuerza laboral”, afirman los especialistas de Oxford. “El transporte y la logística son, con excepción de la agricultura, los sectores con mayor potencial de automatización, ya que las tecnologías que recientemente han sido noticia —como la conducción autónoma y la automatización de almacenes— han pasado de la fase de investigación y desarrollo a la fase de expansión”.

Otros sectores con alta vulnerabilidad son manufactura, alojamiento y servicios de comida, comercio minorista, comercio mayorista, así como actividades de extracción y comercio. En hoteles y restaurantes, por ejemplo, ya existen quioscos de autoservicio para el registro de huéspedes o pedidos digitales que reducen la necesidad de cajeros.

Nico Palesch, economista senior de la firma y autor del reporte, explicó que el debate público se ha centrado demasiado en la inteligencia artificial (IA) aplicada a empleos de oficina. Mientras tanto, el impacto de los robots humanoides en trabajos físicos ha recibido menos atención. Esto incluye conducción, carga y tareas repetitivas en almacenes.

Sin embargo, Palesch advierte que vulnerabilidad no significa colapso inmediato. El potencial de automatización no significa que todos estos empleos vayan a automatizarse este año, el próximo o incluso dentro de cinco años. El progreso es gradual y continuo.

También aclaró que no veremos despidos masivos de un día para otro.

“Los restaurantes no están despidiendo a todos los cajeros el primer día y reemplazándolos. Pero a medida que se vuelve más generalizado, dejan de contratar cajeros en la misma medida“, explicó Palesch.

Los economistas sostienen que estas tecnologías también pueden aumentar la productividad. Un restaurante podría abrir más sucursales; empleados que antes trabajaban como cajeros podrían ser reubicados en cocina u otras áreas. Todo esto permitiría atender a más clientes.

“La demanda de trabajo no va a desaparecer, porque junto con la automatización surge la necesidad de mantener robots, diseñar robots y enseñar a las personas a utilizarlos”, resaltó Palesch.

Por eso es importante que las personas mantengan la constante capacitación y adaptación tecnológica en sus labores para mantenerse competitivos en un entorno laboral cada vez más complicado para diversas industrias.

También te puede interesar: