Las 6 estafas más comunes al invertir en oro y plata

Invertir en metales preciosos puede parecer una decisión inteligente en tiempos de incertidumbre económica, como se percibe actualmente. El oro y la plata suelen verse como refugios de valor cuando el mercado es volátil. Sin embargo, detrás del brillo de estos activos también se esconden riesgos que muchos inversionistas en Estados Unidos desconocen. En esta ocasión, te explicamos las 6 estafas más comunes en la inversión de oro y plata y cómo identificarlas.

El atractivo del oro y la plata aumenta cuando hay inflación o temor a una recesión. Algunos promotores aprovechan ese miedo para vender soluciones simplistas a problemas financieros complejos. Además, el mercado de metales físicos y ciertas cuentas de retiro autodirigidas no siempre cuentan con la misma supervisión que el mercado de acciones.

El resultado es un terreno fértil para tácticas engañosas. Conocer las señales de alerta puede marcar la diferencia entre proteger tu patrimonio o perderlo.

1. Metales cebo

Algunos anuncios promocionan lingotes o monedas populares a precios competitivos. Cuando el cliente muestra interés, el vendedor cambia el discurso. Entonces intenta convencerlo de comprar monedas “numismáticas” o “de colección” con precios mucho más altos.

Aunque algunas piezas pueden tener valor real, suelen incluir sobreprecios elevados. Recuperar ese dinero al revender puede ser difícil. Las agencias federales de protección al consumidor han advertido sobre estos márgenes excesivos.

2. Promesas de rendimientos garantizados

Si alguien promete ganancias “sin riesgo”, desconfía. El oro y la plata pueden subir o bajar de precio de forma significativa. No son inversiones garantizadas.

“Si bien tener una pequeña posición en metales preciosos puede reducir la volatilidad del portafolio a corto plazo, la compensación entre una volatilidad ligeramente menor y la pérdida de rendimiento a largo plazo [puede no ser] prudente para inversionistas con horizontes largos”, advirtió Robert R. Johnson, profesor de finanzas del Colegio de Negocios Heider de la Universidad Creighton.

El objetivo principal del oro suele ser diversificar, no el de sustituir completamente acciones o bonos.

3. Ventas con presión extrema

Algunos representantes insisten en que la oferta “termina hoy” o que el inventario es limitado. Buscan que tomes decisiones rápidas sin consultar a tu pareja o asesor financiero.

Crear urgencia reduce el tiempo de análisis. Las empresas legítimas permiten comparar precios y revisar documentos con calma. Si sientes presión, es mejor detenerte.

4. Sobreprecios ocultos

El precio minorista del oro y la plata se basa en el valor de mercado, conocido como “spot”, más una prima del distribuidor. Esa prima puede variar según el producto y la empresa. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) señala que los lingotes suelen venderse con primas aproximadas de entre 5% y 10%.

Sin embargo, algunos vendedores inflan esos márgenes o añaden tarifas de almacenamiento y transacción poco claras.

Revisa siempre el costo total por escrito. Pregunta cuánto pagarías si decides vender de vuelta.

5. Comerciantes falsos o no registrados

No todas las empresas que anuncian inversiones en oro son legítimas. Algunas carecen de historial verificable o registros estatales adecuados. Un negocio confiable explica claramente su experiencia, políticas y credenciales.

Organizaciones como la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) emiten alertas frecuentes sobre fraudes en metales preciosos. Verifica reseñas independientes y membresías profesionales antes de enviar dinero.

6. Estafas con cuentas Gold IRA

Las cuentas individuales de retiro autodirigidas que invierten en oro, conocidas como Gold IRA, pueden ser complejas. Algunos promotores animan a transferir grandes sumas de ahorros de jubilación bajo el argumento de que son “más seguras”.

En ciertos casos investigados por la CFTC, inversionistas pagaron tarifas y comisiones extremadamente altas. Las reglas del IRS exigen custodios y almacenamiento aprobados. No es legal guardar el oro del IRA en casa.

Desconfía de quien afirme que estos planes ofrecen ventajas fiscales exclusivas o protección especial frente al gobierno.

Señales de alerta que no debes ignorar

Promesas de ganancias garantizadas .

. Presión para mover grandes cantidades rápidamente.

Falta de transparencia en precios y comisiones.

Ofertas no solicitadas por teléfono o correo electrónico.

Estructuras complejas que no entiendes.

Si sospechas fraude, puedes reportarlo ante la FTC, el centro de quejas del FBI conocido como Centro de Quejas de Delitos en Internet o la CFTC. También es recomendable contactar a tu banco de inmediato y consultar a un abogado especializado.

