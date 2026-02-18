Vender tu casa puede ser una de las decisiones financieras más importantes de tu vida. Un error puede costarte miles de dólares. Por eso, si quieres cerrar un buen trato y proteger tu ganancia, te explicamos las 15 cosas que debes evitar si quieres vender tu casa sin afectar tu bolsillo.

1. Gastar grandes sumas en mejoras cosméticas

Antes de invertir miles en remodelaciones, haz números. Si gastas $20,000 dólares y no recuperarás al menos cuatro veces esa cifra en el precio final, no vale la pena.

“Los propietarios sabían que si hacían las reparaciones no obtendrían un aumento de $80,000 dólares en el valor, y decidieron simplemente listar por debajo de la competencia en $10,000 dólares. La casa se vendió en 25 días”, compartió Jared Hoylo, agente de RE/MAX.

2. Fijar un precio por encima del mercado

Sobrevalorar tu propiedad puede ahuyentar compradores listos para ofertar.

“Una casa con el precio correcto según el historial del mercado recibirá una oferta en un tiempo normal”, explicó Hoylo.

Si pides de más, puedes estigmatizar la propiedad como sobrevaluada.

3. Ignorar las ventas comparables recientes

Revisa propiedades vendidas en los últimos 90 días. Plataformas como Zillow recomiendan que el precio esté dentro del 10% del promedio del vecindario. Esto influye directamente en la tasación bancaria.

4. Descuidar el metraje cuadrado

Los tasadores comparan tamaño. Si tu casa es mucho más grande o más pequeña que las que usas como referencia, el valor puede ajustarse. Verifica que los datos oficiales sean correctos.

5. Improvisar con precios “creativos”

Evita cifras como $787,777 dólares. Llaman la atención innecesariamente. El precio debe ser estratégico y profesional, no emocional.

6. Confiar en la estrategia del “.99”

Bajar $1,000 dólares para quedar en $499,000 dólares no siempre marca diferencia. Incluso podrías quedar fuera de búsquedas automáticas si el rango está mal configurado.

7. Quedar fuera de los filtros de búsqueda

Muchos compradores buscan casas “hasta $500,000”. Si publicas en $510,000 dólares, podrías perder ese segmento. Ajustar estratégicamente el precio amplía la exposición.

8. Olvidar tener un plan para bajar el precio

Si decides empezar alto, define desde el inicio cuándo reducirás el precio. No hacerlo puede hacerte perder tiempo valioso en el mercado.

9. Ignorar el informe de inspección

El reporte de inspección es una herramienta de negociación poderosa. Problemas estructurales o eléctricos pueden reducir el precio. Prepárate para negociar o reparar.

10. Negarte a reparaciones razonables

Rechazar toda solicitud puede romper el trato. Tampoco debes aceptar todo. Es una negociación. Evalúa el costo frente al beneficio de cerrar la venta.

11. Subestimar los costos de cierre

El comprador puede pedir que cubras parte de estos gastos. Si necesitas vender rápido, podría convenirte asumirlos parcialmente.

12. Aceptar ofertas sin preaprobación

Un comprador sin carta de preaprobación puede hacerte perder semanas. Verifica que tenga respaldo financiero real antes de avanzar.

13. Estar desprevenido ante una tasación baja

Si la tasación sale por debajo del precio acordado, el banco puede frenar la hipoteca. Considera obtener una tasación previa para evitar sorpresas.

14. Firmar sin revisar la tasación

Los tasadores también cometen errores. Revisa metraje, comparables y datos. Un fallo puede afectar miles de dólares.

15. Reaccionar emocionalmente ante una oferta baja

Sabemos que puede sentirse como una ofensa; pero esto es negocio. Una oferta baja es el punto de partida. Negociar con calma puede llevarte al número correcto.

Vender tu casa no es solo poner un letrero y esperar ofertas. Es una estrategia financiera completa. Cada decisión impacta el precio final y, por ende, la ganancia que esperas recibir. Analiza los números con cabeza fría, tendrás mayor control del resultado.

