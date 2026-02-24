¿Cómo sabe el IRS que vendí oro y cuánto impuesto cobrar?

Vender oro puede parecer una operación privada. No hay una app que publique el movimiento ni un estado de cuenta tan visible como el de una acción en bolsa. Pero si estás pensando en convertir tus lingotes o monedas en efectivo, hay algo que debes tener claro: el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede enterarse y cobrar impuestos sobre esa ganancia.

En los últimos meses, el precio del oro ha superado los $5,000 dólares por onza. Muchos inversionistas que compraron cuando rondaba los $2,600 dólares han visto crecer su patrimonio rápidamente. La tentación de vender y asegurar ganancias es real. Sin embargo, antes de hacerlo, conviene entender dos cosas clave: cómo se entera el IRS de la venta y cuánto puede quedarse en impuestos.

¿Cómo sabe el IRS que vendiste oro?

El IRS no tiene un sistema que rastree cada lingote que cambia de manos, pero sí recibe información por varias vías indirectas.

Primero, están las reglas de reporte para los comerciantes. Ciertas transacciones de metales preciosos obligan a los dealers (distribuidores) a presentar formularios ante el IRS detallando la operación. Esto depende del tipo de producto y la cantidad vendida. Si tu transacción entra en esos parámetros, existe un registro oficial.

También están los reportes por grandes pagos en efectivo. Si compras o vendes oro con montos elevados en efectivo, el comerciante puede estar obligado a informar la operación al Departamento del Tesoro. Aunque la intención principal es prevenir el lavado de dinero, esos datos pueden formar parte del historial financiero que el IRS revisa si hay dudas.

Otra pista son los movimientos bancarios. Muchas ventas se pagan con transferencia, cheque o depósito. Ese dinero aparece en tu cuenta. Si el IRS detecta discrepancias entre tus ingresos declarados y tus depósitos, puede iniciar preguntas. El rastro digital existe, aunque el activo físico no esté en una plataforma en línea.

Y, por supuesto, está tu propia declaración. La forma más directa en que el IRS sabe que vendiste oro es porque tú lo reportas. Las ganancias son imponibles, si no las declaras y luego el IRS detecta evidencia de la venta, podrías enfrentar impuestos atrasados, intereses y penalidades.

¿Cuánto impuesto se paga al vender oro?

Aquí es donde muchos inversionistas se sorprenden. El oro físico no se trata igual que una acción tradicional.

El primer paso es calcular tu ganancia. Se toma el precio de venta y se resta tu costo base. Ese costo incluye lo que pagaste originalmente más comisiones, primas del dealer o gastos de envío. Si vendes por menos de lo que pagaste, podrías tener una pérdida de capital.

Luego importa el tiempo que lo mantuviste. Si lo tuviste un año o menos, la ganancia es de corto plazo. Se grava como ingreso ordinario, según tu tasa impositiva personal.

Si lo mantuviste más de un año, es ganancia de largo plazo. Pero aquí viene la diferencia importante: el oro físico, como monedas y lingotes, es considerado “coleccionable” por el IRS. Las ganancias de largo plazo en coleccionables pueden pagar hasta 28%. Esa tasa puede ser mayor que la que pagarías por vender acciones o un ETF tradicional.

En cambio, algunas inversiones relacionadas con oro tienen tratamiento distinto. Ciertos fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro físico también pueden considerarse coleccionables. Otros ETF y acciones de compañías mineras suelen tributar bajo las reglas normales de ganancias de capital. Por eso es clave revisar el tratamiento fiscal específico antes de vender.

Asimismo, muchos estados gravan las ganancias de capital como ingreso ordinario. Eso puede aumentar el impacto total dependiendo de dónde vivas.

Lo que debes hacer antes de vender

Si estás pensando en vender, guarda todos tus documentos: facturas de compra, recibos, estados de cuenta y similares. Esa información te ayudará a calcular correctamente tu ganancia y a justificar el origen del dinero si alguna vez te lo preguntan.

También piensa en el precio de salida en términos netos. No solo cuánto vale la onza hoy, sino cuánto te quedará después de impuestos. A veces, esperar unos meses para cruzar el umbral del año puede reducir la carga fiscal.

El oro puede seguir siendo una herramienta útil como protección frente a inflación o volatilidad, pero asumir que su venta es invisible puede salir caro. Algo es claro: por ti o por alguien más, al tío Sam no se le va a escapar la venta de los metales preciosos, como el oro y la plata. Y es mejor que cualquier venta, el IRS la sepa por ti que por otra persona, ya que puede generar sospecha de fraude e iniciar una auditoría. Y a nadie le gustan las auditorías.

