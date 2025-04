IRS inicia auditorías para quienes hayan hecho esto en su declaración de impuestos

Tras el fin de la temporada fiscal 2025 el pasado 15 de abril, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha comenzado a revisar cuidadosamente las declaraciones de impuestos entregadas. Una de sus primeras acciones ha sido iniciar auditorías a contribuyentes que tengan irregularidades particulares en sus declaraciones.

El grupo que está más expuesto al ojo del Tío Sam son los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Este sector suele aprovechar diversas deducciones fiscales, especialmente aquellas relacionadas con los gastos de operación. Sin embargo, cuando las cantidades reclamadas resultan exageradas o no corresponden al nivel de ingresos reportado, pueden despertar sospechas.

Uno de los beneficios fiscales más comunes entre estos profesionales es la deducción por oficina en casa, conocida en inglés como home office deduction. Esta permite reducir el ingreso gravable al declarar gastos asociados al uso de una parte del hogar como espacio de trabajo. Pero este beneficio debe ser utilizado con responsabilidad. Si el IRS detecta que las cifras no son razonables o que los gastos no tienen justificación clara, puede iniciar una auditoría.

Estas auditorías no son aleatorias. El IRS busca inconsistencias, como declarar gastos que no son comunes en una industria específica o inflar costos que en realidad no son necesarios para la actividad profesional. Por ejemplo, justificar compras personales o pasatiempos como parte de los gastos del negocio puede ser motivo suficiente para una revisión.

En caso de que se detecte una irregularidad, el IRS enviará una notificación oficial al contribuyente. A partir de ese momento, se inicia un proceso de auditoría que puede ser remoto o presencial. El contribuyente deberá presentar documentación que respalde cada una de las deducciones realizadas.

No responder a tiempo o no contar con los comprobantes adecuados puede derivar en consecuencias serias. El IRS está facultado para hacer ajustes en la declaración, aplicar multas y, en algunos casos, imponer sanciones mayores si considera que hubo intención de fraude.

Es fundamental entender qué tipo de gastos sí son deducibles y cuáles no. Para ser considerado deducible, un gasto debe ser “ordinario y necesario”, es decir, debe estar directamente relacionado con el negocio y ser común en el sector.

Gastos que sí suelen ser aceptados por el IRS incluyen:

Compra de materiales o herramientas esenciales para el trabajo.

Alquiler de oficinas o espacios usados exclusivamente para la actividad profesional.

Viajes de trabajo, siempre que estén documentados y tengan un propósito claro.

Gastos que el IRS no acepta como deducibles incluyen:

Compras personales, incluso si se realizan durante actividades laborales.

Artículos para hobbies que no estén vinculados directamente con el negocio.

Ropa de uso cotidiano, salvo que se trate de uniformes específicos de la profesión.

Conocer estas diferencias es clave para evitar errores que puedan disparar alertas. El IRS no busca castigar al contribuyente que actúa con honestidad, pero sí actúa con firmeza cuando se intenta manipular la declaración de impuestos.

Para los trabajadores independientes, es recomendable conservar todos los recibos, facturas y cualquier documento que respalde las deducciones. Una gestión ordenada y transparente no solo facilita la declaración, sino que también protege ante posibles auditorías.

