Discurso sobre el estado de la Unión de Trump: verificación de datos económicos

Este martes, el presidente Donald Trump realizó su discurso sobre el estado de la Unión 2026 ante el Congreso de los Estados Unidos. Y, como suele ser el mandatario, la grandilocuencia que lo caracteriza exacerbó algunos eventos que ocurren en el país, incluidos ciertos datos económicos. Mientras hay cifras que son inexactas, otras son exageradas. Aquí te desglosamos las principales afirmaciones económicas del presidente Trump y lo que en realidad muestran las estadísticas.

1. Trump dice que hay empleo récord para los estadounidenses, ¿eso es cierto?

“Más estadounidenses están trabajando hoy que en cualquier otro momento en la historia de nuestro país”, aseguró el presidente Trump durante su discurso.

El dato es correcto en términos absolutos. A ver, te lo explicamos: la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó 158.6 millones de personas empleadas en enero de 2026. Sin embargo, la población del país también es mayor que antes.

Por esta razón es que los economistas miran la tasa de participación laboral, y esta se ubicó en 62.5%. Esa tasa es exactamente el mismo nivel que en diciembre de 2024, el último mes completo de la presidencia de Joe Biden.

Además, el desempleo aumentó de 4.1% a 4.3% bajo la actual administración.

Conclusión: hay más personas trabajando en números totales, pero el mercado laboral no muestra una mejora proporcional clara.

2. ¿Hay $18 billones de dólares asegurados por inversión extranjera?

“En 12 meses, aseguré compromisos por más de $18 billones de dólares provenientes de todas partes del mundo”, afirmó el presidente.

La Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) sí confirma que la inversión extranjera directa durante el gobierno anterior fue inferior a un billón. Pero no hay evidencia pública que respalde la cifra de $18 billones de dólares. Esa cantidad representaría cerca del 60% del producto interno bruto del país.

Incluso el listado oficial de grandes anuncios promovidos por la Casa Blanca rondaba los $9.6 billones de dólares y contenía inversiones anunciadas antes del actual mandato.

3. Trump asegura que el precio de la gasolina está por debajo de $2.30 dólares

La gasolina está “por debajo de $2.30 dólares el galón en la mayoría de los estados, y en algunos lugares, a $1.99 dólares por galón”, señaló Trump.

Fácil de demostrar: los datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) muestran un promedio nacional cercano a $2.97 dólares. Solo Oklahoma registraba un promedio cercano a $2.30 dólares.

Según GasBuddy, apenas ocho estaciones en todo el país vendían gasolina por debajo de $2 dólares. La caída desde el pico de 2022 es real, pero no al nivel generalizado descrito.

4. Aranceles: ¿quién los paga realmente?

“Con el paso del tiempo, creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema actual de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga financiera de mis seres queridos”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York determinó que más del 90% de los aranceles de 2025 fueron trasladados a consumidores y empresas estadounidenses.

Un análisis de la Escuela de Negocios de Harvard concluyó que los consumidores absorbieron alrededor de 43% de esos costos en los primeros meses.

Además, el Instituto Peterson indicó que incluso aranceles de 50% no generarían ingresos suficientes para sustituir el impuesto sobre la renta, que recauda más de $2 billones de dólares anuales.

5. Medicamentos: ¿los más baratos del mundo?

“En virtud de mis acuerdos de Nación Más Favorecida recientemente promulgados, los estadounidenses que durante décadas han pagado los precios más altos del mundo por medicamentos recetados, ahora pagarán el precio más bajo del mundo por medicamentos“, afirmó Trump.

Es cierto que los medicamentos en EE.UU. son más caros. La organización RAND estimó que los precios eran 2.8 veces superiores al promedio de 33 países.

Sin embargo, expertos señalan que hay pocos detalles públicos sobre qué medicamentos están incluidos y cómo se fijarán los precios. Tampoco está claro si los beneficios se extenderán a toda la población o solo a ciertos programas federales.

6. Alimentos y renta: ¿realmente bajaron “por mucho” como dice el presidente?

“El precio de los huevos ha bajado 60%”, aseguró el presidente. Datos del BLS confirman una caída cercana al 59% desde el pico de marzo de 2025. Esa afirmación es esencialmente correcta.

Pero otros productos muestran variaciones pequeñas. El pollo fresco casi no cambió de precio; la mantequilla bajó alrededor de 9%; los autos nuevos permanecieron prácticamente iguales; y las rentas subieron cerca de 2.3%.

No hay evidencia de reducciones amplias “por mucho”.

7. La administración anterior produjo la peor inflación de la historia

Trump afirmó que la administración anterior produjo “la peor inflación en la historia de nuestro país”. Es cierto que la inflación alcanzó 9.1% en junio de 2022 y fue la más alta en unos 40 años. Pero la afirmación del mandatario es técnicamente falsa, ya que en los años setenta y ochenta superó el 12%, según datos de la Reserva Federal.

También mencionó una inflación subyacente de 1.7% a finales de 2025. Sin embargo, el Banco de la Reserva Federal de Cleveland ubicó esa medida en 2.5% en enero de 2026. No está claro el origen del 1.7% citado.

El presidente Trump es así. Si bien no podemos afirmar que miente y crea “fake news” (noticias falsas), tal y como él lo señala cuando lo critican por diversos asuntos, el también empresario sabe cómo manejar la información a su favor. Parte de su propósito del “Make America Great Again” (Hacer a América grande de nuevo) no se basa tanto en los hechos tangibles, demostrables y promesas que pueda llevar a cabo, sino en que los seguidores del MAGA sigan creyendo que puede, aunque no lo logre. El discurso sobre el estado de la Unión es muestra de ello.

