Cuánto han aumentado tus suscripciones de streaming: esto pagas ahora al año

Ver series, escuchar música o almacenar fotos en la nube parece parte de la vida diaria actual. Sin embargo, el costo total de esas suscripciones digitales ha cambiado de forma notable en los últimos años. Si sientes que cada mes pagas más por streaming y aplicaciones, los datos recientes confirman esa percepción.

Un análisis de la plataforma DepositAccounts, propiedad de LendingTree, reveló que los estadounidenses pagan hoy 19% más por televisión, música, noticias y otras aplicaciones digitales que en 2020. El estudio revisó 15 servicios populares, como Hulu, Spotify e incluso Zoom Pro, y comparó sus precios ajustados por inflación hasta 2026.

“Nos hemos acostumbrado a ver notas de estos servicios de suscripción diciendo que estamos aumentando nuestros costos en $1, $2, $3 dólares, lo cual no parece mucho”, comentó Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor en LendingTree. “Pero si consideramos que algunas personas se suscriben a 10 o 15 servicios diferentes, un par de dólares adicionales al mes en todos ellos se traduce en mucho dinero a lo largo del año“.

El impacto no es menor. En promedio, los usuarios pagan 4.5 servicios. Eso equivale a $84 dólares al mes. Al año, la cifra alcanza $1,008 dólares, según otro análisis de DepositAccounts.

Además, uno de cada tres estadounidenses canceló al menos una suscripción digital pagada en los últimos seis meses debido al costo. Así lo indicó una encuesta realizada en enero a 2,000 personas por DepositAccounts.

Entre los aumentos más fuertes destaca Disney+. Su plan sin anuncios cuesta ahora $18.99 dólares al mes. En 2020, el precio ajustado por inflación era de $8.75 dólares. Esto representa un incremento del 117%. La compañía también modificó sus paquetes junto a Hulu y ESPN en septiembre de 2025.

Otro caso relevante es Apple TV+. Su plan estándar pasó de $6.25 en 2020 a $12.99 dólares en 2026. El aumento ajustado por inflación es de 108%.

Los incrementos no se limitan al entretenimiento. Xbox Game Pass subió 60%. El plan Ultimate pasó de $18.77 a $29.99 dólares. El acceso total digital del The New York Times aumentó 60%, de $20.35 a $32.50 dólares.

Otras plataformas también registraron alzas, aunque más moderadas. HBO Max bajó ligeramente 2%. Netflix aumentó 11% en su plan estándar sin anuncios, pasando de $16.27 a $17.99 dólares.

No todas las aplicaciones son más caras. Algunos servicios redujeron precios:

Apple Music bajó más de 12% .

. Dropbox redujo casi 20% su plan Plus.

iCloud+ disminuyó cerca de 20% en su plan de 200 GB.

En el caso de Spotify, el plan Premium Individual bajó 4% .

. Amazon Prime redujo 7% su membresía anual equivalente mensual .

. YouTube Premium cayó 7%.

Zoom bajó 10%.

Mientras tanto, el streaming domina el consumo televisivo, representa alrededor del 48% de la audiencia total, superando a la televisión abierta y el cable, según datos de Nielsen.

Estamos en el mundo de las aplicaciones y del servicio de contenido a la carta. La manera en la que consumimos las películas, los programas de televisión y la música nos da más poder de decisión a mayor costo mensual, pagos que no estaban en nuestros presupuestos y que ahora absorben cada vez más de él. Algo que parece normal actualmente tal vez explique por qué sientes que el dinero sigue sin alcanzarte aunque tu salario aumente.

