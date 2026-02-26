En estas ciudades casi la mitad de los hogares ganan $200,000

Ganar $200,000 dólares al año suena a éxito financiero para la mayoría de las familias en Estados Unidos. Sin embargo, en ciertas ciudades del país, ese nivel de ingreso es casi la norma. Un nuevo estudio reveló que, en algunos mercados locales, cerca de la mitad de los hogares supera esa cifra anual.

La investigación fue realizada por la firma de análisis financiero SmartAsset. El informe identificó las ciudades donde se concentran los hogares con ingresos altos, definidos como aquellos que ganan $200,000 dólares o más por año. Los resultados muestran una fuerte presencia en zonas vinculadas a la industria tecnológica.

Santa Clara, California, encabeza la lista. En esa ciudad, el 46.9% de los hogares reporta ingresos de al menos $200,000 dólares anuales. Esto significa que casi uno de cada dos hogares alcanza o supera ese nivel. La ciudad está ubicada en el corazón de Silicon Valley.

Muy cerca aparece Sunnyvale, donde el 46.3% de los hogares entra en esa categoría. Le sigue Fremont con 43.3%. En cuarto lugar está San Mateo con 42.6%. La quinta posición la ocupa Bellevue, donde el 41.8% de los hogares gana $200,000 dólares o más al año.

Todas estas ciudades comparten un factor clave: el costo de vida es considerablemente alto.

La concentración de trabajadores del sector tecnológico ha elevado los valores inmobiliarios. Cuando una proporción tan grande de residentes tiene altos ingresos, los precios de compra y renta tienden a ajustarse hacia arriba.

En Santa Clara, el precio promedio de una vivienda ronda los $1.7 millones de dólares. En Sunnyvale y Fremont, las cifras son similares. En San Mateo, muchas propiedades superan los $1.5 millones de dólares. Bellevue presenta un promedio cercano a $1.4 millones de dólares.

El alquiler tampoco representa una alternativa económica. Un apartamento de dos habitaciones en Santa Clara puede costar entre $3,500 y $4,500 dólares mensuales. No se trata necesariamente de complejos de lujo, son unidades estándar en mercados altamente competitivos.

¿Es suficiente ganar $200,000?

Los asesores financieros suelen recomendar que no se destine más del 30% del ingreso bruto a vivienda. En un salario anual de $200,000 dólares, eso equivale a $60,000 dólares al año o $5,000 dólares al mes.

Ese presupuesto puede cubrir la renta en estas ciudades. Sin embargo, deja poco margen para otros gastos. Impuestos a la propiedad, seguro, transporte, alimentos, cuidado infantil y ahorro compiten por el resto del ingreso.

Comprar vivienda implica además un pago inicial elevado. Incluso con ingresos de seis cifras, el acceso a la propiedad requiere un capital significativo. En estos mercados, $200,000 dólares puede representar apenas el punto de entrada.

Aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) clasifique ese nivel como ingreso alto, el estándar local es diferente. En estas ciudades, ese monto no garantiza una vida holgada.

En Santa Clara, el 53.1% de los hogares gana menos de $200,000 dólares al año. Esto significa que más de la mitad vive en un entorno donde los precios están determinados por ingresos más altos.

Maestros, enfermeros, trabajadores del comercio y empleados de servicios forman parte esencial de estas comunidades. Sin embargo, muchos enfrentan presión financiera constante. Algunos comparten vivienda; otros viven en zonas más alejadas y viajan largas distancias.

En conclusión, vivir en una ciudad donde casi la mitad de los residentes gana más de $200,000 dólares no te garantiza que vivas bien, ya que podrías estar muy por debajo de los ingresos necesarios para cubrir tus gastos.

