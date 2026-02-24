Trump elogia el crecimiento de la economía y advierte que los aranceles continuarán vigentes

Frente al Congreso y durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato, el presidente Donald Trump se enfocó en destacar el crecimiento de la economía logrado en tan sólo un año gracias a los aranceles impuestos a cerca de 100 países, los cuales anticipó continuarán vigentes, aunque la Corte Suprema haya ordenado suspender.

“Nuestra nación ha vuelto. Nuestro espíritu se ha recuperado. La inflación se desploma. Los ingresos aumentan rápidamente. La economía, en pleno auge, avanza como nunca antes. Y Estados Unidos vuelve a ser respetado, quizás como nunca antes.

Esta noche, después de tan solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos logrado una transformación sin precedentes, un cambio radical para la historia. Nunca volveremos a donde estábamos hace poco tiempo”, aseguró.

Sobre la inflación, el republicano de 79 años volvió a culpar a lo que denominó una deficiente administración demócrata, lo cual en un año asegura también ya sea logrado revertir.

“La administración Biden y sus aliados en el Congreso nos dieron la peor inflación en la historia de nuestro país, pero en 12 meses, mi administración ha reducido la inflación subyacente a su nivel más bajo en más de cinco años y en los últimos tres meses de 2025, bajó al 1.7%”, expresó.

Con respecto al comportamiento de los mercados financieros, el mandatario conservador destacó los máximos históricos alcanzados por las acciones de múltiples corporaciones.

“El mercado bursátil ha alcanzado 53 máximos históricos desde las elecciones. Piensen en eso, en un año, impulsando las pensiones, los planes 401k y las cuentas de jubilación” externó.

Desde que arribó al Congreso, Donald Trump mostró fortaleza y buen ánimo, llegando a saludar de mano a algunos de sus los jueces de la Corte Suprema. (Crédito: Alex Brandon / AP)

En materia de beneficios conseguidos para las familias estadounidenses, el jefe de la nación habló sobre la disminución en los precios de varios productos, pero sobre todo se refirió a la gasolina.

“La gasolina, que alcanzó un máximo de más de $6 dólares por galón en algunos estados bajo mi predecesor —sinceramente, fue un desastre— ahora está por debajo de los $2.30 dólares por galón en la mayoría de los estados y en algunos lugares, a $1.99 dólares por galón”.

Sin embargo, aclaró que nada de eso se hubiera logrado sin la implementación de su política arancelaria, la cual fue suspendida por la Corte Suprema.

“La buena noticia es que casi todos los países y corporaciones quieren mantener el acuerdo que ya alcanzaron… sabiendo que el poder legal que yo, como presidente, tengo para llegar a un nuevo acuerdo podría ser mucho peor para ellos, y por lo tanto, seguirán trabajando por el mismo camino exitoso que habíamos negociado antes de la desafortunada intervención de la Corte Suprema. El dinero que estamos ganando está salvando al país. Ya está probado y aprobado”, enfatizó Trump abriendo la puerta al uso de nuevos recursos legales, ajenos a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), esto para eludir al Congreso y volver a imponer aranceles globales.

