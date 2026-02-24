Trump dice que detuvo tráfico de fentanilo y presume tener la frontera más segura de la historia

Donald Trump aseguró en su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato que su administración ha logrado “la frontera más sólida” en la historia del país, al destacar una reducción del 56% en el tráfico transfronterizo de fentanilo y afirmar que los cruces irregulares han caído a cero en los últimos meses.

El mandatario defendió la política migratoria implementada tras su regreso a la Casa Blanca en enero del año pasado, subrayando que en los últimos nueve meses “han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales”, aunque matizó que su gobierno continuará permitiendo la entrada de personas “que ingresen legalmente, amen al país y trabajen duro”, omitiendo cualquier polémico suceso durante las redadas realizadas por su gobierno.

Entre los ejes centrales del mensaje presidencial estuvo el combate al tráfico de fentanilo. Trump afirmó que, gracias al reforzamiento de la vigilancia en la frontera sur y al endurecimiento de las políticas de control, el flujo de esta droga se ha reducido en un 56 % desde el inicio de su segundo mandato.

El presidente vinculó directamente la crisis del fentanilo con la migración irregular y con la actuación de cárteles que operan a través de la frontera con México, reiterando su compromiso de mantener una política de “tolerancia cero” frente al narcotráfico. Asimismo, sostuvo que la reducción del tráfico de esta sustancia ha contribuido a la caída en los índices de homicidios y otros delitos violentos.

Ofensiva migratoria y crisis política

Trump presentó la política migratoria como una de las principales prioridades de su gobierno y como un símbolo de su promesa de restaurar el orden y la seguridad nacional. “Hoy, nuestra frontera está segura”, insistió ante legisladores, al tiempo que proclamó que Estados Unidos “vuelve a ser respetado”.

El endurecimiento de las redadas y operativos migratorios ha generado, no obstante, controversia. La muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra redadas en Mineápolis derivó en una crisis política que desembocó en el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), profundizando el debate sobre los alcances y consecuencias de la ofensiva federal.

En un tono marcadamente triunfalista, Trump afirmó que en su primer año de regreso al poder se ha producido “una transformación como nadie ha visto antes” y prometió que el país “nunca volverá” a la situación previa.

El discurso reafirmó la línea dura de la Casa Blanca en materia fronteriza y antidrogas, colocando la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de fentanilo en el centro de la agenda legislativa para el próximo año.

