Trump propone nuevas cuentas de jubilación con $1,000 adicionales al año

Durante su discurso sobre el estado de la Unión del pasado martes, el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de crear nuevas cuentas para el retiro, independientes de los conocidos planes 401(k). Lo que más llamó la atención de la propuesta es el objetivo de que el gobierno agregue $1,000 dólares cada año para solucionar la “gran disparidad” que hay en el sistema de jubilación de los Estados Unidos.

De acuerdo con el presidente Trump, aproximadamente 56 millones de estadounidenses carecen de un plan de ahorro patrocinado por el empleador, conocidos como los planes 401(k), 403(b) y 457(b).

“La mitad de los estadounidenses que trabajan aún no tienen acceso a un plan de jubilación con contribuciones equivalentes de un empleador”, aseguró Trump en su discurso del martes por la noche.

La propuesta, explicó el presidente, estaría inspirada en el Plan de Ahorro para el Retiro (Thrift Savings Plan), utilizado por empleados federales. Bajo este modelo, el gobierno federal aportaría hasta $1,000 dólares anuales como contribución equivalente.

Según Trump, la meta es “garantizar que todos los estadounidenses puedan beneficiarse de un mercado de valores en alza”.

Un informe reciente del Instituto Nacional sobre Seguridad en el Retiro (NIRS, por sus siglas en inglés) reveló que la mayoría de quienes no tienen un plan patrocinado por su empleador difícilmente ahorran por cuenta propia. El estudio también indicó que el trabajador promedio en Estados Unidos tiene menos de $1,000 dólares ahorrados para el retiro.

Incluso entre quienes sí tienen cuentas de jubilación, los números generan inquietud. El saldo mediano ronda los $40,000 dólares, según el NIRS. Esta cifra está muy lejos de los aproximadamente $1.5 millones de dólares que muchos estadounidenses consideran necesarios para jubilarse con tranquilidad.

La iniciativa ampliaría disposiciones de la Ley para Asegurar una Jubilación Sólida (Securing a Strong Retirement Act, Secure Act 2.0), firmada en 2022. Esa legislación contempla el programa “Savers Match”, que a partir de 2027 otorgará una contribución federal equivalente del 50% hasta $1,000 dólares para trabajadores de ingresos bajos y moderados. La propuesta del presidente Trump se basó en este proyecto, según Axios.

El nuevo plan sería portátil, es decir, la cuenta pertenecería al trabajador y no al empleador. Esto tiene como finalidad que la cuenta acompañe al trabajador de empleo en empleo. Además, funcionarios de la Casa Blanca señalaron que filántropos privados tendrían la opción de contribuir a estas cuentas.

En una entrevista a NBC News, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la propuesta podría convertirse en “una parte muy importante del programa de jubilación de los estadounidenses que trabajan, porque existe una enorme inseguridad financiera”.

Por su parte, algunos expertos ven con buenos ojos la propuesta y celebran la intención; será cuestión de esperar para ver qué tanto se vuelve realidad, ya que, resaltan, los planes 401(k) tenían un objetivo similar y simplemente no se ha concretado como muchos políticos hubieran esperado.

“Ha llegado el momento porque muchas personas son mayores y se dan cuenta de que la promesa del 401(k) simplemente no se materializó”, comentó Teresa Ghilarducci, experta en jubilación y directora del Laboratorio de Equidad Patrimonial de The New School for Social Research, a CBS News. “Esto va mucho más allá que cualquier otra legislación en los últimos 45 años para conseguir que haya dinero en las cuentas de jubilación de los trabajadores de bajos ingresos”.

A pesar de los ánimos, también hay quienes tienen dudas de que esto pueda funcionar, convirtiéndose en otra disposición fallida.

“La administración no solo carece de la autoridad fiscal para financiar los planes 401(k) con una contribución de $1,000 dólares de los contribuyentes, sino que además no es una buena idea“, señaló Romina Boccia, directora de política presupuestaria y de prestaciones sociales del San Cato Institute, un centro de estudios independiente sobre políticas públicas. “Los estadounidenses necesitan un sistema más simple de ahorro con ventajas fiscales a través de cuentas de ahorro universales, no más cuentas con ventajas fiscales (como las cuentas Trump) ni ayudas similares”.

Como cualquier otro proyecto que involucre fondos del gobierno, el Congreso tendría que aprobar la propuesta en el caso de que se formalice. Se espera que esta iniciativa enfrente obstáculos políticos.

