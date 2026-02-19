¿Qué es una dificultad económica para el IRS y detener el cobro de impuestos?

Deberle impuestos al gobierno puede quitarte el sueño. Más aún cuando empiezan a llegar cartas, intereses y amenazas de embargo. Pero hay algo que muchos contribuyentes no saben: el Servicio de Impuestos Internos (IRS) sí contempla situaciones de dificultad económica que pueden frenar temporalmente el cobro de impuestos.

Primero hay que entender qué significa “dificultad económica” para el IRS. No se trata solo de decir que estás pasando un mal momento. La agencia define esta situación como aquella en la que pagar tu deuda tributaria te impediría cubrir gastos básicos de vida. Es decir, si pagarle al IRS significa que no podrás cubrir renta, comida, transporte o atención médica, podrías calificar.

Pero esto no es subjetivo. El IRS utiliza estándares financieros llamados “collection financial standards” (estándares financieros de cobro). Son tablas nacionales y locales que establecen cuánto se considera razonable gastar en vivienda, alimentos, transporte y salud.

El IRS compara tus ingresos reales con esos límites. Si después de cubrir gastos permitidos no te queda dinero suficiente para pagar la deuda, podrías entrar en un programa de alivio.

Estatus Actualmente No Cobrable (Currently Not Collectible, CNC)

Uno de los programas más importantes es el llamado “Actualmente No Cobrable” (Currently Not Collectible, CNC). Si calificas, el IRS detiene temporalmente acciones de cobro agresivas. Eso significa que se pausan embargos de salario y congelamientos de cuentas bancarias. Sin embargo, los intereses y multas siguen acumulándose.

Este estatus no es permanente. El IRS revisa periódicamente tu situación financiera. Si tus ingresos mejoran, podrían reactivar el cobro.

Oferta de Transacción (Offer in Compromise, OIC)

Otra opción es la Oferta de Transacción (Offer in Compromise, OIC). Este programa permite llegar a un acuerdo para pagar menos de lo que debes.

Para que lo aprueben, debes demostrar que el monto total es incobrable según tus ingresos, bienes y gastos.

La documentación es clave, luego de que el IRS rechaza muchas solicitudes. Necesitarás estados de cuenta bancarios, talones de pago, facturas médicas, contratos de renta o hipoteca. Todo debe mostrar claramente tu realidad financiera.

Si el IRS considera que puedes pagar más, negará la oferta.

Reducción o eliminación de multas

Existe también la eliminación de multas por causa razonable. Esto no reduce el impuesto base, pero sí puede quitar penalidades acumuladas.

Hay dos caminos comunes. El primero es el “first-time penalty abatement” (condonación de multas por primera vez). Aplica si tienes buen historial y es tu primera falta.

El segundo es la reducción por causa razonable. Aquí debes probar que algo fuera de tu control te impidió pagar o declarar a tiempo. Por ejemplo, una enfermedad grave, un desastre natural o la muerte de un familiar cercano.

¿Puedo solicitarlos por mí mismo o busco ayuda profesional?

Puedes solicitar estos programas por tu cuenta, pero el proceso no es sencillo. Los formularios son extensos. Un error puede resultar en rechazo o en un plan de pago que siga siendo impagable.

Por eso muchas personas con deudas superiores a $10,000 dólares consideran contratar ayuda especializada en alivio tributario. Estos profesionales negocian directamente con el IRS. Evalúan cuál programa encaja mejor con tu situación.

También se encargan de presentar la documentación correctamente. Eso puede aumentar tus probabilidades de obtener un resultado favorable.

Es cierto que, cuando se trata de impuestos y deudas con el gobierno, el Tío Sam puede ser duro. Afortunadamente, en el país de las oportunidades, el IRS ofrece oportunidades para saldar tu factura fiscal, sin afectarte. Si sientes que tu panorama financiero califica para un programa de dificultad económica, no lo dejes pasar.

También te puede interesar: