Cómo obtener $4,000 de reembolso de impuestos antes que los demás (cuidado, tiene sus desventajas)

Con los reembolsos de impuestos aumentando este año, muchos contribuyentes buscan la forma de tener su dinero lo antes posible. El título puede sonar tentador. Obtener hasta $4,000 dólares antes que otros es posible. Pero no es magia, ni tampoco es un depósito exprés del gobierno. Te explicamos al respecto, especialmente porque hay algunas consideraciones que debes contemplar, ya que esta “solución” podría convertirse en un serio problema para tus finanzas en el futuro.

Hace apenas unos días, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que los reembolsos crecieron cerca de 11% frente al mismo periodo del año pasado. Hasta el 6 de febrero de 2026, el promedio alcanzó $2,290 dólares.

“Los montos promedio de los reembolsos son altos”, indicó la agencia en su comunicado.

Este incremento ha generado expectativas. Algunos expertos proyectaban incluso hasta $1,000 dólares adicionales por ciertos cambios fiscales aprobados en 2025. Entre ellos, disposiciones incluidas en la ley conocida como “One Big, Beautiful Bill”, promulgada el año pasado. Aun así, cada caso es distinto y el monto final depende de ingresos, deducciones y créditos.

Ahora bien. Aunque el IRS recomienda presentar la declaración electrónicamente y elegir depósito directo para recibir el dinero más rápido, el proceso puede tardar hasta tres semanas. Para quienes no pueden esperar, existe otra alternativa: se trata del adelanto del reembolso de impuestos.

¿Cómo recibir tu reembolso de impuestos antes que nadie?

Los tiempos de procesamiento de las declaraciones y la emisión de los reembolsos de impuestos dependen del IRS, por lo que el gobierno no tiene mecanismos para adelantar pagos, debido a que no se puede predecir anticipadamente cuánto vas a recibir. Esta es una advertencia clave para entender los riesgos que adquieres si optas por un servicio que te adelante este dinero que aún no recibes y que incluso existe la posibilidad de que no sea la cantidad que esperas.

Entrando en materia, sí es posible recibir tu reembolso de impuestos antes que nadie y esto, básicamente, es un préstamo a corto plazo. Las empresas de preparación de impuestos adelantan una parte o la totalidad de tu reembolso estimado. Usan ese monto esperado como garantía. Cuando el IRS emite el reembolso oficial, el dinero se utiliza para pagar automáticamente el préstamo.

Una de las principales ventajas es la rapidez. En muchos casos, el dinero puede estar disponible el mismo día en que el IRS acepta tu declaración. Además, varias compañías ofrecen estos adelantos con 0% de interés y sin cargos adicionales. Sin embargo, es importante leer los términos.

Entre las empresas que ofrecen esta opción destaca TurboTax. En alianza con WebBank y First Century Bank, ofrece adelantos de entre $250 y hasta $4,000 dólares sin intereses. Para calificar, debes presentar electrónicamente tu declaración con la plataforma y tener o abrir una cuenta Credit Karma Money.

Los fondos suelen depositarse en cuestión de minutos tras la aceptación del IRS. El servicio estará disponible hasta el 28 de febrero de 2026 o hasta agotar fondos.

Por su parte, H&R Block ofrece préstamos de hasta $3,500 dólares sin intereses ni tarifas. Es necesario abrir una cuenta en la aplicación Spruce o utilizar la tarjeta prepaga Emerald Card. El programa se espera que esté disponible hasta el 15 de marzo de 2026.

También figura Jackson Hewitt, que ofrece adelantos de entre $250 y $6,500 dólares a través de Republic Bank & Trust Company. En este caso, el trámite debe hacerse en oficina física. El adelanto regular estará disponible hasta el 15 de abril de 2026.

No todas las plataformas ofrecen préstamos. Cash App permite recibir el reembolso hasta seis días antes si se deposita en su cuenta. Mientras que Chime ofrece presentación gratuita y acceso anticipado de hasta seis días para quienes usan depósito directo.

El atractivo principal de estos adelantos es evidente. Acceso inmediato a efectivo. Esto resulta clave para familias que necesitan pagar renta, comida o saldar deudas. Una encuesta encargada por TaxSlayer reveló que cuatro de cada cinco personas que ya gastaron su reembolso lo destinaron a necesidades básicas como alquiler, supermercado o tarjetas de crédito.

¿Cuáles son los riesgos si no cobran intereses por estos préstamos?

En primera instancia, estos préstamos no están disponibles toda la temporada. Generalmente, solo en las primeras semanas.

Además, si tu reembolso final es menor al estimado o se retrasa, podrías enfrentar ajustes o cargos adicionales según el contrato.

Otro punto importante: aunque muchos adelantos anuncian 0% de interés, algunos proveedores pueden incluir tarifas asociadas a productos financieros vinculados. También se evalúan ingresos, declaración y, en algunos casos, historial crediticio.

El deseo de tener el dinero cuanto antes es comprensible, sobre todo en un contexto donde el reembolso es parte esencial del presupuesto anual para seis de cada diez contribuyentes. Pero antes de firmar cualquier adelanto, conviene comparar opciones y revisar condiciones con lupa.

La rapidez puede ser una ventaja poderosa, siempre que se entienda que no es dinero extra. Es simplemente un anticipo de lo que ya te corresponde.

