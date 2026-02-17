En qué se diferencian los créditos fiscales y los alivios fiscales

El sistema tributario de los Estados Unidos suele ser tan complejo como ofrecer muchos beneficios para que pagues menos impuestos o incluso obtengas un reembolso. Así es como muchas personas que desean presentar su declaración por sí mismas confunden los términos, entre ellos lo que es un “crédito fiscal” y un “alivio fiscal”. Entender la diferencia puede evitar errores costosos y ayudarte a tomar mejores decisiones frente al IRS. Aunque ambos conceptos buscan reducir la carga tributaria, funcionan en momentos distintos del proceso.

La diferencia principal tiene que ver con el tiempo en el que se usan para tu beneficio: los créditos fiscales se aplican cuando presentas tu declaración; el alivio fiscal entra en juego después, cuando ya existe una deuda con el IRS. Saber esto cambia por completo la estrategia. Para que los comprendas con mayor amplitud, te los explicamos de manera particular.

¿Qué es un crédito fiscal?

Un crédito fiscal reduce directamente la cantidad de impuestos federales que debes pagar. Es una reducción dólar por dólar. Eso significa que si debes $3,000 y calificas para un crédito de $1,000, tu deuda baja a $2,000 dólares.

Existen créditos reembolsables y no reembolsables. Los reembolsables pueden generar un reembolso incluso si no debes impuestos. Los no reembolsables solo reducen la factura hasta cero.

Uno de los más conocidos es el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que este beneficio puede ir de $649 a $8,046 dólares para el año fiscal 2025, dependiendo del ingreso y número de hijos.

También está el Crédito Tributario por Hijos (CTC). Permite reducir hasta $2,200 dólares por cada hijo menor de 17 años. Parte de este puede ser reembolsable a través del Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

Otro ejemplo es el Crédito Tributario de Oportunidad Americana. Este ayuda con gastos universitarios y puede otorgar hasta $2,500 dólares por estudiante elegible, y parte del monto puede ser reembolsable.

Estos créditos se reclaman al presentar la declaración. Es decir, actúan antes de que exista una deuda formal.

¿Qué es el alivio fiscal?

El alivio fiscal es un término más amplio. Se refiere a programas que ayudan a manejar o reducir deudas ya existentes con el IRS. Aquí ya hay un saldo pendiente.

Entre las opciones más comunes están los planes de pago a plazos. Estos permiten dividir la deuda en cuotas mensuales. No eliminan la deuda. Tampoco detienen completamente intereses y multas.

Otra alternativa es la reducción de penalidades. Puede aplicarse si tienes buen historial o si circunstancias como enfermedad o desastres naturales te impidieron cumplir a tiempo.

También existe la Oferta de Compromiso. Este programa permite, en ciertos casos, saldar la deuda por menos del monto total. El IRS analiza ingresos, bienes y capacidad real de pago antes de aprobarla.

“Los programas de alivio fiscal del IRS suelen considerarse después de que se determina la obligación tributaria y esta no se puede pagar”, explicó Mac Gardner, Planificador Financiero Certificado y fundador y Director de Educación de FinLit Tec, a USA Today. “Los créditos y las deducciones fiscales son herramientas que se pueden utilizar en la declaración de impuestos del año en curso. Estos pueden ayudar [efectivamente] al contribuyente a reducir su obligación tributaria actual en el año en que presenta la declaración”.

Diferencias clave entre crédito fiscal y alivio fiscal

Tal como se dijo anteriormente, el momento en que se ocupan es la primera diferencia. El crédito se reclama al presentar impuestos. El alivio se solicita después de recibir una factura.

El objetivo de cada uno también cambia: el crédito reduce lo que debes; el alivio busca facilitar el pago o disminuir penalidades.

La elegibilidad es distinta. Para un crédito se revisan ingresos, estado civil y número de dependientes. Para el alivio fiscal, el IRS analiza tu situación financiera completa, incluyendo activos y capacidad de pago.

La solicitud también es diferente: los créditos forman parte de la declaración anual; el alivio fiscal requiere un trámite adicional ante el IRS.

¿Pueden combinarse?

Sí. Reclamar créditos puede reducir o eliminar una deuda antes de que se convierta en problema. En algunos casos, aplicar deducciones y créditos adecuados evita la necesidad de solicitar alivio fiscal más adelante.

Sin embargo, si ya tienes una deuda registrada, los créditos de un año distinto generalmente no eliminarán ese saldo previo.

Antes de buscar ayuda profesional, revisa tu declaración y cualquier aviso del IRS. Herramientas como el Asistente Tributario Interactivo del IRS pueden orientar sobre posibles créditos. También puedes solicitar tus transcripciones para verificar saldos y penalidades. Si enfrentas deudas atrasadas, múltiples años sin declarar o embargos, podría ser prudente consultar a un CPA o agente inscrito.

El Tío Sam es implacable cuando se trata de impuestos, pero también es generoso en las ayudas, tanto para darte una devolución de impuestos como para reducir tu factura o en un plan cómodo de pagos si le debes. Saber qué utilizar, en qué momento y aprovecharlo al máximo es lo que puede marcar la diferencia entre pagar más o menos impuestos.

