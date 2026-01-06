¿Habrá cheques del dividendo arancelario en enero? Cuidado con las estafas

Enero suele traer expectativas económicas para millones de familias. Este año, la conversación gira en torno a los supuestos cheques del dividendo arancelario. La promesa de un pago de hasta $2,000 dólares despierta ilusión. Al mismo tiempo, el aumento de mensajes sospechosos genera preocupación entre los contribuyentes.

La realidad es que no habrá cheques de dividendo arancelario en enero. No existe ninguna ley aprobada que autorice esos pagos. Tampoco hay un calendario oficial ni fondos asignados para emitirlos en este inicio de año. Las declaraciones políticas del presidente no sustituyen un proceso legislativo formal.

El propio Donald Trump ha mencionado en varias ocasiones la idea de devolver dinero recaudado por aranceles. En noviembre habló de pagos para personas de ingresos medios y bajos.

“El próximo año se proyecta como la mayor temporada de reembolsos fiscales jamás vista, y vamos a devolver reembolsos provenientes de los aranceles”, declaró el presidente Trump el 2 de diciembre.

Sin embargo, muchos expertos coinciden en que los ingresos actuales no alcanzan.

El Departamento del Tesoro reportó cerca de $195,000 millones de dólares en ingresos por aranceles. El Centro de Política Bipartidista calculó una cifra similar para 2025. Enviar cheques de $2,000 dólares costaría alrededor de $300,000 millones. Esa brecha explica por qué no pueden emitirse pagos inmediatos.

Además, cualquier dividendo arancelario requiere aprobación del Congreso. Así ocurrió con los cheques de estímulo de 2020 y 2021.

Por ejemplo, en julio, se presentó la Ley de Reembolso para Trabajadores Estadounidenses de 2025. La propuesta contemplaba pagos de entre $600 y $2,400 dólares por familia. El proyecto fue enviado al Comité de Finanzas y no avanzó.

En el programa “Face the Nation with Margaret Brennan” de CBS News, Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, señaló que presentaría una propuesta al Congreso sobre los cheques de dividendos en 2026.

“Recibimos impuestos, aranceles, ingresos de muchos lugares, y luego el Congreso decide cómo gastar ese dinero”, le dijo Hassett a Brennan. “Eso es una asignación presupuestaria. Así que este dinero tendría que ser una asignación presupuestaria”.

Mientras no haya ley ni presupuesto aprobado, cualquier anuncio de cheques es solo especulación. A esto se suma un factor legal. La Corte Suprema analiza si el Ejecutivo tiene autoridad para imponer ciertos aranceles. Si los invalida, los planes de dividendos quedarían sin base financiera.

Cuidado con las estafas sobre los cheques de dividendo arancelario

En este contexto de incertidumbre, las estafas han proliferado. El IRS ha advertido sobre mensajes falsos que prometen estímulos o créditos fiscales. Muchos llegan por texto, correo electrónico o redes sociales. Buscan que la víctima haga clic en enlaces fraudulentos.

“Estos mensajes suelen dirigir a los contribuyentes a enlaces fraudulentos que dicen ser sitios del IRS”, aclaró la agencia.

El IRS también recordó que no envía mensajes no solicitados ni deja llamadas grabadas con amenazas.

Para protegerse, el IRS recomienda verificar cualquier aviso en la cuenta oficial en línea. También sugiere revisar si la carta o notificación aparece registrada en el historial del contribuyente. Otra medida es contactar directamente al IRS para confirmar la autenticidad del mensaje.

Si alguien recibe un aviso de cobro de una agencia privada, debe comprobar que el número de autenticación coincida con el documento oficial Aviso CP40. Ningún trámite legítimo exige pagos inmediatos por tarjetas de regalo o transferencias.

La posibilidad de cheques del dividendo arancelario sigue abierta a largo plazo. Antes, deben ocurrir varios pasos clave. Se necesita legislación, fondos suficientes y claridad legal sobre los aranceles. Hasta entonces, para no caer en estafas y promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad, te sugerimos mantenerte informado en La Opinión. Si la promulgación del dividendo arancelario no aparece en nuestra página, no lo creas.

También te puede interesar: