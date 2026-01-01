¿Los cheques de dividendos arancelario de $2,000 serán una realidad en 2026?

La idea suena atractiva: ¿a quién no le gustaría un cheque de hasta $2,000 dólares llegando gracias a los ingresos por aranceles? En medio de la inflación y del alto costo de vida, la propuesta ha generado expectativas. Sin embargo, entre el deseo político y la realidad legislativa hay una distancia considerable que todavía separa a la propuesta de un hecho.

Durante los últimos meses, el presidente Donald Trump ha insistido en que su administración evalúa devolver parte de los ingresos generados por los aranceles en forma de dividendos para los contribuyentes en 2026. En una reunión de gabinete el 2 de diciembre, Trump aseguró que el próximo año podría marcar un récord histórico en reembolsos fiscales.

“Se proyecta que el próximo año sea la temporada de reembolsos más grande jamás vista, y vamos a devolver dinero proveniente de los aranceles, ya que hemos recaudado literalmente billones de dólares”, afirmó Trump. “Vamos a darle un buen dividendo a la gente, además de reducir la deuda“, agregó, según declaraciones públicas.

A pesar del entusiasmo presidencial, no existe una garantía real de que estos cheques lleguen a emitirse. A diferencia de otros pagos recientes, como los cheques de $1,776 dólares enviados en diciembre a 1.45 millones de miembros de las fuerzas armadas, financiados por el Departamento de Defensa, los dividendos arancelarios requerirían una ley aprobada por el Congreso.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, lo explicó claramente en una entrevista en “Face the Nation with Margaret Brennan” de CBS News el 21 de diciembre.

“El déficit en comparación con el año pasado se ha reducido en $600,000 millones de dólares, así que, en verano, no estaba tan seguro de que hubiera margen para un cheque como ese. Pero ahora estoy bastante seguro de que sí lo hay, y por eso espero que el próximo año el presidente presente una propuesta al Congreso para que eso suceda”, comentó Hassett.

La gran pregunta es: ¿de dónde saldría el dinero? Trump ha dicho que provendría de los aranceles. Sin embargo, Hassett aclaró que los ingresos del gobierno no se manejan de forma aislada.

“Tenemos impuestos, tenemos aranceles, tenemos ingresos de muchos lugares, y luego el Congreso decide cómo se gasta ese dinero”, señaló Hassett en “Face the Nation”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también ha sido cauteloso. En declaraciones a Fox News en el programa “Sunday Morning Futures” del 16 de noviembre, explicó que las discusiones internas han considerado reembolsos enfocados en “familias que ganen menos de, digamos, $100,000 dólares”, pero sin confirmar cifras ni fechas.

Los números generan dudas entre expertos. Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal de la Tax Foundation, estimó que los dividendos podrían costar más de $300,000 millones de dólares. “El único problema”, escribió en X el 9 de noviembre, “es que los nuevos aranceles solo han generado $120,000 millones hasta ahora”. Según la fundación, los ingresos netos por aranceles en el año fiscal 2026 rondarían los $216,000 millones de dólares.

Aunque la Tax Foundation calcula que los aranceles podrían generar $2.1 billones de dólares en una década, esa cifra cae a $1.6 billones de dólares al considerar represalias extranjeras y efectos económicos negativos. Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) proyecta ingresos de $3.3 billones de dólares en diez años, principalmente por una reducción más rápida de la deuda y de los pagos de intereses.

No todos ven los cheques como una buena idea. Scott Lincicome, vicepresidente del Cato Institute, afirmó el 17 de noviembre que “devolverle a los estadounidenses su propio dinero es una redistribución ineficiente”, y advirtió que nuevos cheques financiados con deuda podrían ser inflacionarios.

Además, el plan podría enfrentarse a obstáculos legales. La Corte Suprema ha cuestionado si el presidente tiene autoridad para imponer ciertos aranceles, lo que podría invalidar parte de la recaudación futura.

En julio, el Congreso tendrá otra oportunidad de debatir el tema con la Ley de Reembolso para Trabajadores Estadounidenses de 2025, impulsado por el senador Josh Hawley. La propuesta contempla cheques de al menos $600 dólares por persona, y hasta $2,400 dólares para una familia de cuatro. Aún no ha sido aprobada.

“Así que, en otras palabras, no cuenten con ello”, comentó la periodista Margaret Brennan en CBS News tras escuchar a Hassett.

